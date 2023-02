Exreina ucraniana salió ‘a fumar’ y no volvió, luego su esposo la encontró con otro; pero la historia dio un giro

Por estos días medios internacionales volvieron a hacer eco de Anna Zaiachkivska, una exreina de belleza ucraniana, cuya ‘desaparición’ y posterior hallazgo la hicieron noticia. La mujer estaba casada con el multimillonario de Milán, Gianluca Cervara, quien tenía todos sus negocios en esa ciudad, siendo esa la razón por la que llegó a radicarse allí con ella.

Con el pretexto de ‘salir a fumar’ la exreina salió un momento de la casa en julio de 2016, pero nunca más volvió. Según comentó en su momento el italiano, al percatarse de que su pareja ‘había desaparecido’ emprendió una búsqueda para encontrarla hasta el punto que la Policía habría sido partícipe de una indagación sin hallazgos.

Medios locales informaron que, en medio de su supuesto desespero por no tener resultados, fue hasta donde las amigas de Zaiachkivska, reportó su desaparición y hasta visitó el país natal de la mujer pero volvió con las manos vacías. Pasó algún tiempo hasta que revisando su cuenta de Instagram recibió, sin más búsqueda exhaustiva, respuestas (aunque no las que esperaba).

En esa red social, encontró una fotografía de la exreina junto a otro hombre en la ciudad estadounidense de Nueva York, acompañada por la etiqueta #Freedom (libertad).

“Vaya, casada se escapa sin decir nada y con una dirección falsa en Nueva York”, fue lo que comentó Cervara, quien además denunció que la ucraniana le había robado un celular y 6.000 euros (más de 31.000.000 de pesos colombianos a conversión de hoy).

¿Cuál es la versión de la exreina?

Una vez se descubrió que Anna Zaiachkivska había decidido comenzar una nueva vida en otro lugar, ella misma salió a dar su versión sobre lo ocurrido. La mujer aseguró que la violencia de género fue lo que la llevó a escapar del italiano e idear una estrategia para romper cualquier vínculo con él.

“La primera vez que esto pasó (supuesta agresión) me fui a casa de mis madres en Ucrania y no le dije a nadie lo que estaba pasando. Él vino y yo le di una segunda oportunidad, pero durante una pelea él me escupió en la cara y no pude más”, fue lo que dijo, según recogió ABC de España.

La ahora expareja se conoció en la reunión de cumpleaños de un amigo en común, en 2015, y ambos empezaron un acercamiento que terminó en un vínculo amoroso. Ella recientemente se había mudado a Milán para continuar su carrera en el modelaje, pues dos años antes había participado en el certamen de Miss Universe. Según su versión, nunca terminó de conocerlo, pese a que creyó encontrar al ‘hombre de su vida’.

“Fue el primer hombre serio de mi vida. Dijo que haría cualquier cosa por su esposa. Estaba sola en un país extranjero: quería a alguien que se preocupara por mí. Le amaba”, recopiló New York Post antes de reseñar uno de los episodios en los que habría sido agredida.

“Tiró la langosta contra la pared y el resto de la comida en el inodoro. Me agarró del cuello y me lanzó al piso”, recordó sobre una cena en la que se quejó de los amigos del italiano.

Zaiachkivska agregó que su relación ya estaba sufriendo grietas y que no fue sola una la ocasión en la que sintió que las ‘alarmas se encendieron’ y supo que debía huir. Una vez “agarró mi cruz con tanta fuerza que la cadena se rompió, luego me escupió en la cara”, aseguró.

En otra ocasión “le dije que me sentía mal y necesitaba acostarme. Me persiguió fuera de la habitación. Estaba pensando: ‘Esta persona me trata como a un perro’. Sabía que no podía quedarme”, recogió el anterior medio mencionado.