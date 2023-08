“Fernando me dijo que la campaña se iba a tornar muy violenta”: esposa de Fernando Villavicencio explica por qué tuvo que abandonar el país

“Solicité protección y ellos me indicaron que no podían extender la protección hacia los familiares, solo al candidato. Dije: bueno, como no nos quieren dar protección, me llevaré a los hijos, porque Fernando me dijo que la campaña se iba a tornar muy violenta estas últimas semanas. Tanto fue así que terminó siendo asesinado mi esposo”, agregó Sarauz.