Fiscalía investiga si “episodios anormales” en el Metro de Ciudad de México están relacionados con acciones criminales

La Fiscalía abrió una investigación penal para determinar si los “episodios anormales” que se han registrado en las recientes semanas en el Metro de Ciudad de México están relacionadas con acciones criminales.

El anuncio fue hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que ya existen denuncias ante ese organismo que permitirán la apertura de una indagación para determinar si estos casos no han sido accidentales, sino si detrás de ellos hay personas que intentan sabotear el sistema.

El mandatario no profundizó sobre el número de las denuncias que han sido entabladas por estos casos, ni los detalles de las mismas, según el diario local El Universal.

“Se está haciendo la investigación. Lo otro no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada. No puedo explicar nada, porque sí hay denuncias por los accidentes que ha habido. Entonces es la Fiscalía la que tiene este caso, estos casos”, indicó López Obrador.

En anuncio del jefe de Estado fue hecho luego de que las autoridades dispusieron que se reforzara la vigilancia en el metro con miles de integrantes de una policía militarizada, tras los incidentes inusuales que dejan hasta el momento un muerto y decenas de heridos.

Se trata de un contingente, de 6.060 efectivos, que adelantan una constante vigilancia en los accesos, andenes y otras instalaciones del sistema, que moviliza diariamente a unos cuatro millones de personas.

Un tremendo susto se llevaron usuarios del Metro de Ciudad de México tras una explosión que se presentó en la línea B de ese sistema, una de las más utilizadas por los habitantes de la capital de ese país. - Foto: Gpo.Siade.Ac.oficial/Twitter/ @Gposiadeoficial/Captura de video/Foto

“No están armados, su objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios”, señaló en Twitter la alcaldesa local, Claudia Sheinbaum.

“Ya están llegando los elementos de la Guardia Nacional a las estaciones del Metro. Mi prioridad siempre será su seguridad”, señaló.

Ya están llegando los elementos de la Guardia Nacional a las estaciones del Metro. No están armados, su objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en este sistema de transporte.



Mi prioridad siempre será su seguridad. pic.twitter.com/kjjxYXwC7p — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 12, 2023

Los agentes visten uniforme gris y gorra, a diferencia de sus compañeros destacados en zonas donde opera el crimen organizado, que usan camuflaje y portan armas largas.

Previamente, la mandataria indicó que “lo más importante es dar seguridad a los usuarios. Lo que está pasando en líneas 3 y 7 en este momento es parte de hechos atípicos. El Metro tiene presupuesto y si es necesario habrá más a partir de un diagnóstico integral que ya está en curso”.

Y agregó que “los hechos recientes son atípicos. Se está investigando a fondo y se implementa aún más revisión. Estoy actuando con responsabilidad. Sigo informando”.

El ejército de México participa en la seguridad del Metro de la ciudad - Foto: getty Images / Bloomberg

En relación con los cuestionamientos sobre posibles fallos en el mantenimiento del sistema, el vocero de la Presidencia de México publicó un mensaje en Twitter con cifras de inversiones en esa materia: “El Metro cuenta con presupuesto suficiente para el mantenimiento y se llevan a cabo obras de modernización en la Línea 1 (37 mil millones dp); el Proyecto Metro Energía (4,500 millones dp); el Centro de control (El cerebro del metro): 320 millones dp”.

El Metro cuenta con presupuesto suficiente para el mantenimiento

y se llevan a cabo obras de modernización en la Línea 1 (37 mil millones dp); el Proyecto Metro Energía (4,500 millones dp); el Centro de control (El cerebro del metro): 320 millones dp. pic.twitter.com/xTgSPi1TY3 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 12, 2023

AMLO defiende presencia de la Fuerza Publica en el Metro

“Si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad”, dijo el presidente mexicano.

El mandatario izquierdista, que tiene en Sheinbaum una de sus principales cartas para sucederlo en el poder en 2024, desestimó las críticas que empezaban a lanzar sus opositores, apuntando que lo más importante es la seguridad de los ciudadanos.

La organización Amnistía Internacional criticó la medida al considerar que contribuye a “normalizar” la militarización.

“Llamamos a respetar y garantizar que las labores de seguridad pública sean realizadas por instituciones civiles”, señaló AI en un mensaje en Twitter.

El sistema fue inaugurado en 1969 y cuenta con una extensión de 226 kilómetros y 195 estaciones en 12 distintas líneas. En 2021, las autoridades calcularon que trasladó a 837 millones de pasajeros. - Foto: ᴴá/Twitter/ @nicteGF

López Obrador es acusado por sus detractores de “militarizar” el país, al haber dejado la Guardia Nacional bajo control del Ejército y multiplicar las tareas de las Fuerzas Armadas.

“Que no haya psicosis” entre los pasajeros ni “tengan la preocupación de algún accidente en el metro y que pueda ser provocado”, sostuvo el presidente, quien creó la Guardia en reemplazo de la policía federal, señalada de corrupción.

Sucesivos accidentes

El pasado sábado, un choque entre dos trenes del subterráneo provocó la muerte de una mujer y dejó heridas a otras 57 personas, en el accidente más grave ocurrido en el sistema desde un siniestro en 2021 que dejó 26 fallecidos.

Desde el mismo sábado se han registrado al menos otros cinco problemas, dos de los cuales involucraron ruedas de los vagones.

La alcaldesa dijo, sin embargo, que no se mantuvo la cadena de custodia de la caja negra del tren accidentado el sábado, y que finalmente fue encontrada por investigadores policiales en una camioneta.

A raíz del choque del pasado sábado fue destituido el subdirector de operaciones del servicio, Alberto García.

El accidente más grave en el metro de la capital mexicana sucedió el 4 de mayo de 2021, cuando un puente se desplomó junto con un convoy provocando la muerte de 26 personas y decenas de lesionados.

El sistema fue inaugurado en 1969 y cuenta con una extensión de 226 kilómetros y 195 estaciones en 12 distintas líneas. En 2021, las autoridades calcularon que trasladó a 837 millones de pasajeros.

* Con información de Europa Press y AFP