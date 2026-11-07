Francia en alerta ante nuevas protestas este fin de semana: manifestantes apunta a lugares de poder

Francia afronta este sábado una nueva jornada de movilizaciones, la cuarta consecutiva, con un amplio dispositivo de seguridad y una advertencia contra las concentraciones no declaradas y los posibles episodios de violencia por parte del Ministerio del Interior.

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El titular de la cartera, Laurent Nuñez, que ha reiterado el apoyo del Ejecutivo a las manifestaciones pacíficas, avanzaba el viernes que buena parte de las convocatorias previstas para este sábado carecen de organizadores identificados y de interlocutores sindicales. Según sus explicaciones, estos llamados espontáneos suelen estar acompañados en las redes sociales de mensajes que incitan a la violencia, los bloqueos y los actos vandálicos.

“El Ministerio del Interior sigue apoyando a quienes se manifiestan pacíficamente, respetando las normas para su protección y garantizando así la libertad de manifestación”, afirmó la institución en un comunicado oficial, en el que también advierte que “se dará una respuesta contundente a los vándalos y saqueadores, quienes serán arrestados”.

Desde Interior han contrapuesto esta situación al desarrollo de las jornadas anteriores, que transcurrieron sin incidentes relevantes en aquellos lugares en los que se respetaron los itinerarios acordados con las autoridades.

Manifestantes lanzan piedras durante protestas por el costo de vida y la educación en París, Francia. Foto: AP Photo/Teresa Suarez

Para prevenir altercados, las autoridades han mantenido el despliegue de seguridad de los anteriores fines de semana, con 70.000 policías y gendarmes, entre ellos efectivos territoriales y 110 unidades de fuerzas móviles. El dispositivo incluye también vehículos blindados, cañones de agua, helicópteros y drones.

Asimismo, varias prefecturas han prohibido las concertaciones en determinados centros urbanos, especialmente en las zonas en la que ya se registraron episodios de violencia. En el caso de las convocatorias autorizadas, las autoridades locales han negociado con sus promotores recorridos alternativos fuera de esos espacios.

También se efectuarán controles en carreteras, redes ferroviarias y estaciones para requisar objetos peligroso que puedan utilizarse como armas. Los agentes podrán igualmente intervenir pancartas que contengan mensajes constitutivos de infracción, como apología de la violencia o de actos delictivos, insultos o difamaciones.

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Esta nueva jornada de marchas contra el Gobierno francés por el alto costo de la vida llega después de una semana marcada por bloqueos, protestas y una huelga general celebrada el jueves, cuya participación el Ministerio del Interior cifró en unas 600.000 personas, frente a los casi 1,6 millones de manifestantes contabilizados por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Apuntan a los lugares de poder en nuevas protestas en Francia

El movimiento de los chalecos amarillos llamó a manifestar cerca de los lugares de poder en París, en el cuarto sábado consecutivo de protestas sociales contra el costo de la vida y de apoyo a las reivindicaciones estudiantiles en Francia.

Los chalecos amarillos, que ya sacudieron el primer mandato de Macron en 2018 y 2019 con sus protestas contra el aumento de un impuesto al combustible, lanzaron una nueva oleada en octubre, con los precios energéticos al alza.

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Este sábado, mantuvieron su llamado a protestar a las 2:00 de la tarde en la plaza de la Concordia de París, entre los Campos Elíseos y el Museo del Louvre, aunque la prefectura de policía lo prohibió. Una sentada convocada ante la Torre Eiffel finalmente no tuvo lugar, constató un periodista de AFP.

Horas antes de la concentración, un importante despliegue policial protegía los alrededores de la céntrica plaza de la Concordia, situada frente a la Asamblea Nacional (cámara baja) y a poca distancia del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa.

Es “un lugar emblemático (...), un lugar de poder, ya que nuestras reivindicaciones son políticas”, defendió la víspera David Libeskind, abogado del movimiento.

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A esa misma hora, una manifestación autorizada debería recorrer las avenidas de la capital entre las plazas de la República y de la Nación.

Las autoridades esperan hasta 60.000 personas en esta marcha solicitada por los sindicatos estudiantiles y de trabajadores, y hasta 170.000 en Francia.

Tras las protestas masivas del jueves, el gobierno anunció una “conferencia social” el próximo lunes con sindicatos y patronal “destinada a aportar respuestas a las cuestiones del poder adquisitivo y de salarios”.

*Con información de AFP y Europa Press