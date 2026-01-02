Fuerte sismo interrumpió rueda de prensa de Claudia Sheinbaum: estos son los videos del temblor de 6.5 que sacudió a México

México volvió a registrar actividad sísmica la mañana de este viernes 2 de enero, cuando un sismo de magnitud preliminar 6.5 se sintió con fuerza en diversas zonas del sur y centro del país. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro se ubicó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

El suceso provocó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México y en otras entidades del centro, lo que llevó a la evacuación preventiva de miles de personas de edificios y espacios públicos, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Sismo en México, este viernes 2 de enero de 2026. Foto: Servicio Sismológico Nacional

La intensidad del temblor también se hizo evidente en el ámbito político, ya que interrumpió momentáneamente la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando las alarmas sonaron en Palacio Nacional, obligando a suspender brevemente la transmisión.

🇲🇽 | El fuerte sismo de magnitud 6,5 registrado a 15 km al sureste de San Marcos, Guerrero, interrumpió la conferencia de la mañana de este viernes 2 de enero de la presidente Claudia Sheinbaum.



Hasta ahora, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración, aunque las autoridades continúan con labores de monitoreo y evaluación en las zonas cercanas al epicentro y en los lugares donde el sismo fue percibido con mayor intensidad.

México se localiza en una zona de alta actividad sísmica, resultado del movimiento de varias placas tectónicas, lo que explica la frecuencia de estos fenómenos y la importancia de contar con sistemas de alerta temprana que permitan a la población reaccionar oportunamente.

Videos del sismo

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un edificio completo se balancea visiblemente durante el sismo de magnitud 6.5 que se registró al suroeste de San Marcos, Guerrero.

En las imágenes se aprecia la fuerza del movimiento que provoca el vaivén de la estructura mientras se activa la alerta sísmica, reflejando la intensidad con la que el temblor fue percibido en la zona.

WATCH: Entire building sways as powerful 6.5 magnitude earthquake strikes southwest of San Marcos, Guerrero, Mexico

Igualmente, en otro video que circula por las redes sociales se puede ver como un edificio se valancea con el movimiento del sismo, al igual que las ventanas de un negocio cercano. Los espectadores observan con horror la situación.

#UltimaHora | Graban el movimiento de un edificio en pleno sismo de magnitud de 6.5 grados en #México. Mientras que, la población sale a las calles.

Una zona propensa a sismos

México es considerado una zona de alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica, ya que se encuentra en el punto de contacto de varias placas tectónicas. Principalmente, el territorio mexicano está influido por la interacción entre la placa de Cocos, la placa de Norteamérica, la placa del Pacífico, la placa del Caribe y, en menor medida, la placa de Rivera.

Sismo en México 2 de enero de 2026. Foto: Captura de pantalla

La subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica, frente a las costas del Pacífico, es la principal causa de los sismos que se registran con frecuencia en estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Por esta razón, el país cuenta con sistemas de monitoreo y alerta sísmica, diseñados para advertir a la población con segundos de anticipación y permitir la activación de protocolos de seguridad que reduzcan riesgos y posibles daños.