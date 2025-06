Gabriel Boric endurece el tono con Israel y pide prohibir importación de productos de “territorios ilegalmente ocupados”

“ Son estos mismos principios los que me han llevado a alzar fuerte la voz contra el genocidio y la limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino”, manifestó Boric.

“Los invito a todos a no pelear entre pueblos, porque acá el responsable es un gobierno, un gobierno genocida, no el pueblo de Israel”, destacó el jefe de Estado, quien también condenó el terrorismo de Hamás.

“Para que no quepa duda, reitero algo que he dicho muchas veces. No aceptamos empates ni elegir entre barbaries. Condenamos categóricamente el terrorismo de Hamás y exigimos la liberación de los rehenes”, indicó.