Garry Kasparov, exajedrecista, explicó cómo derrotar a Rusia

El excampeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov, en una entrevista al diario italiano Il Corriere della Sera reveló cómo derrotar a Rusia. Los comentarios del experto se generan después de que el presidente ruso Vladímir Putin tomara la decisión de atacar a Ucrania desde el pasado 23 de febrero.

“Excluyan a Rusia de los mercados financieros mundiales. Asegúrense que el sistema financiero ruso ya no pueda funcionar y ya no pueda producir recursos para la máquina de guerra de Putin, a pesar de que esté sentado sobre reservas en liquidez de más de 600.000 millones de dólares”, dijo Kasparov.

Asimismo, agregó “que tienen que actuar. Muéstrenle que tendrá que pagar el precio [...]. Si la agresión no tiene un costo, si la máquina de guerra de Putin no deja de funcionar porque va a la bancarrota, la élite rusa no moverá un dedo”.

“Rebelarse contra Putin puede significar poner fin a la vida de uno. Nadie lo hará si no hay una amenaza directa contra los miles de millones de dólares que esa gente tiene acumulados”, añadió.

Asimismo, el exajedrecista utilizó sus redes sociales para volver a promocionar su libro Viene el invierno, publicado en 2015 y fue así como varios de sus seguidores alardearon la visión del experto. “Estoy sorprendida de la visión que tuvo en relación a las acciones de Putin frente a Ucrania y la invasión que vendría”, escribió una seguidora de Kasparov.

Según el The Jerusalem Post, el deportista escribió en su momento que se necesitan “todas las armas e inteligencia cibernética. Quebrar la máquina de guerra de Putin [...]. Congelar y apoderarse de las finanzas de Rusia y las de él y su pandilla. Echar a Rusia de todas las instituciones financieras e internacionales. PACE, Interpol, etc.”

De acuerdo con el medio internacional Kasparov añadió también que “la comunidad internacional debería retirar a todos los embajadores de Rusia. No tiene sentido hablar. El nuevo mensaje unificado es ‘detenerse o aislarse por completo’. Prohibir todos los elementos de la maquinaria de propaganda global de Putin. Dejen de ayudar al dictador a difundir mentiras y odio”.

Adicional, pidió: “La comunidad mundial debe boicotear el petróleo y el gas rusos. Presionar a la OPEP, aumentar la producción, reabrir Keystone. No puedes salvar el planeta si no salvas a las personas que lo habitan”.

¿Por qué empezó el conflicto entre Ucrania y Rusia?

De acuerdo con Jesús Agreda, internacionalista y docente de la clase de Rusia y Asia Central, de la Pontificia Universidad Javeriana, hay dos miradas para entender el conflicto entre ambos países. La primera es a nivel global y para ello es necesario hablar del fin de la Guerra Fría en 1989.

“Cuando Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) y la actual Unión Europea ganaron este enfrentamiento y definieron las reglas de juego del sistema internacional, Rusia quedó a un lado. Años después, la estructura política del nuevo gobierno ruso fue fuertemente criticada”, afirma el experto.

Ahora bien, cuando la Guerra Fría llegó a su fin y se disolvió la Unión Soviética (Urss), que estaba conformada por 15 repúblicas, muchas naciones dependían entre sí.

“Inicialmente, al ser Ucrania un Estado agrícola y Rusia uno industrial, necesitaban mantener lazos comerciales y de seguridad fuertes, pues una parte del ejército de la URSS quedaba en Ucrania, otra en Rusia y otra en Bielorrusia”, esto significaba que si el Kremlin quería recuperarse y consolidarse como una potencia mundial debía mantener una relación cercana con todos los estados exsoviéticos.

Pero esa relación “cercana” se vería interrumpida por el deseo de Ucrania de tener mayor independencia política y, por ende, de hacer parte de la Unión Europea y la Otan, algo que incomodó a Rusia por varios motivos.

Uno de ellos es que, si entra a esta Alianza Atlántica, según explica Agreda, no podría tener en su territorio tropas de un país tercero que no pertenezca a la organización, es decir, Rusia tendría que buscar otro puerto para situar su flota sur y Ucrania podría albergar tropas y misiles de cualquier miembro de la Otan, lo que dejaría al Kremlin en una posición incómoda.

A esto se suma, de acuerdo con Agreda, que gran parte del gas que Rusia envía a Europa debe pasar por Ucrania. Por tal motivo, Putin ordenó la construcción del gasoducto Nord Stream 1 y 2, que le permite transportarlo directamente hasta Alemania sin atravesar territorio ucraniano.

“El problema es que a pesar de que la segunda parte ya está terminada, aún no ha entrado en funcionamiento debido a que la Unión Europea y Estados Unidos no lo han permitido, esto con el fin de evitar una posible invasión a Ucrania”, dice el experto. Ahora, su entrada en vigor es aún más impredecible, pues occidente canceló la certificación del gasoducto como parte de la sanción aplicada a Rusia por el incumplimiento del cese al fuego.

*Con información de AFP.

