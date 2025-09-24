Suscribirse

Mundo

Gustavo Petro es el mandatario más corregido en X del mundo, según informe

El mandatario colombiano tiene más de 50 correcciones de parte de los usuarios en la red social.

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

Periodista Semana

25 de septiembre de 2025, 12:11 a. m.
Petro en X
El presidente Petro no ha dado explicaciones sobre su decisión de desactivar los comentarios en su cuenta de X. | Foto: Presidencia de la República / Getty Images

El portal Community Notes Leaderboard, un sitio web independiente, actualizó las cuentas de X que más veces son corregidas por cuenta de las notas de la comunidad, una herramienta destinada en plataforma para que los usuarios de la red social puedan corregir información falsa o engañosa de parte de otros usuarios.

A través de la plataforma community-notes-leaderboard.com se ve el listado de las cuentas que más han recibido notas de parte de la comunidad. Allí se observa cómo la mayoría de perfiles que son corregidos pertenecen a cuentas de todo tipo y orientación política.

Contexto: Exponen qué hay detrás del discurso de Petro ante la ONU: “Estaba sirviendo como abogado de oficio”

Por ejemplo, en el primer lugar se ubica la cuenta de Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho), quien constantemente comparte teorías de conspiración de extrema derecha y que ha recibido 1.108 notas comunitarias corrigiendo las informaciones que comparte.

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de septiembre de 2025 en La Dorada (Caldas)
El presidente, Gustavo Petro, el 18 de septiembre de 2025. | Foto: Joel González - Presidencia de la República

En cuanto a personalidades políticas, aparece el periodista venezolano Eduardo Menoni o la comunicadora trumpista Laura Loomer en el listado de 200 personas que más son corregidos en la plataforma, entre varias figuras mediáticas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aparece en el lugar 172 de la lista, siendo el único mandatario en ejercicio que está en el listado, con un total de 59 correcciones de parte de los usuarios.

Contexto: Gustavo Petro reta a Estados Unidos: cinco explosivas frases contra Donald Trump en la ONU

Por ejemplo, la última vez que el mandatario fue corregido fue el pasado 4 de septiembre, cuando compartió un comunicado firmado por integrantes de la Celac, respecto a la paz en Latinoamérica y el Caribe, pero que fue aclarado, ya que por ejemplo, el Gobierno de Guatemala afirmó nunca haberlo firmado, así como ningún otro país hizo eco de él.

Presidente Gustavo Petro
El mandatario ha sido corregido 59 veces en total. | Foto: Presidencia

También se le corrigió cuando aseguró que no era cierto que el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, haya vivido ni un solo día en la Embajada de Colombia en Nicaragua. Cuando el exembajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, admitió haber alojado a Carlos Ramón González en la Embajada de Colombia en Nicaragua durante varios días.

Contexto: “No solo con palabras se entiende al ser humano”: Petro se radicalizó en la ONU tras arremeter contra Trump

Luego estuvo el episodio durante un viaje a Sevilla, España, en el que Petro aseguró que estuvo cerca de hablar con la nieta del escritor Federico García Lorca, asesinado por la dictadura de Francisco Franco. A lo cual la comunidad fue tajante con el mandatario: “Federico García Lorca (poeta, dramaturgo y prosista español), no tuvo hijos ni hijas, por lo tanto, no tuvo nietas”, dice.

En otro episodio, Petro calificó al fallecido científico y físico Stephen Hawking, como ganador del Premio Nobel de Física, cuando este nunca ganó el galardón, ya que “sus teorías, aunque revolucionarias, no pudieron ser confirmadas experimentalmente durante su vida, requisito indispensable para ser galardonado con este premio”, dice la aclaración de la comunidad en línea.

