Gustavo Petro es el mandatario más corregido en X del mundo, según informe

El portal Community Notes Leaderboard, un sitio web independiente, actualizó las cuentas de X que más veces son corregidas por cuenta de las notas de la comunidad, una herramienta destinada en plataforma para que los usuarios de la red social puedan corregir información falsa o engañosa de parte de otros usuarios.

A través de la plataforma community-notes-leaderboard.com se ve el listado de las cuentas que más han recibido notas de parte de la comunidad. Allí se observa cómo la mayoría de perfiles que son corregidos pertenecen a cuentas de todo tipo y orientación política.

Por ejemplo, en el primer lugar se ubica la cuenta de Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho), quien constantemente comparte teorías de conspiración de extrema derecha y que ha recibido 1.108 notas comunitarias corrigiendo las informaciones que comparte.

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de septiembre de 2025. | Foto: Joel González - Presidencia de la República

En cuanto a personalidades políticas, aparece el periodista venezolano Eduardo Menoni o la comunicadora trumpista Laura Loomer en el listado de 200 personas que más son corregidos en la plataforma, entre varias figuras mediáticas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aparece en el lugar 172 de la lista, siendo el único mandatario en ejercicio que está en el listado, con un total de 59 correcciones de parte de los usuarios.

Por ejemplo, la última vez que el mandatario fue corregido fue el pasado 4 de septiembre, cuando compartió un comunicado firmado por integrantes de la Celac, respecto a la paz en Latinoamérica y el Caribe, pero que fue aclarado, ya que por ejemplo, el Gobierno de Guatemala afirmó nunca haberlo firmado, así como ningún otro país hizo eco de él.

El mandatario ha sido corregido 59 veces en total. | Foto: Presidencia

También se le corrigió cuando aseguró que no era cierto que el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, haya vivido ni un solo día en la Embajada de Colombia en Nicaragua. Cuando el exembajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, admitió haber alojado a Carlos Ramón González en la Embajada de Colombia en Nicaragua durante varios días.

Luego estuvo el episodio durante un viaje a Sevilla, España, en el que Petro aseguró que estuvo cerca de hablar con la nieta del escritor Federico García Lorca, asesinado por la dictadura de Francisco Franco. A lo cual la comunidad fue tajante con el mandatario: “Federico García Lorca (poeta, dramaturgo y prosista español), no tuvo hijos ni hijas, por lo tanto, no tuvo nietas”, dice.