Gustavo Petro le hace dos pedidos a Donald Trump: detener el “genocidio en Gaza y suspender cualquier guerra con Irán”

El presidente Gustavo Petro no ha tenido nunca una buena relación con Donald Trump. Sin embargo, este domingo, en medio del intenso cruce que ha vivido el gobierno de los Estados Unidos con Irán, el primer mandatario colombiano le envió un mensaje.

“Ha sido plenamente acordado por y entre Israel e Irán que habrá un ALTO EL FUEGO TOTAL y COMPLETO”, escribió Trump el lunes en su plataforma Truth Social. Por el momento, Israel e Irán no han confirmado el acuerdo.