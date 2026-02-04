En su tercer día de visita en Washington, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin y después intervino ante la sesión parlamentaria del organismo internacional.

El mandatario colombiano recordó ante los embajadores de distintos países de la organización cuando dijo que esta necesitaba una reforma para aumentar derechos.

“Soy beneficiario de la convención americana de derechos humanos, es famosa la sentencia Petro, que hizo que mis derechos fueran restablecidos”, dijo el mandatario.

“Hoy las mayorías que dominan el poder electoral en Colombia están impidiendo que mis fuerzas puedan inscribir listas, otra vez lo mismo”, dijo el presidente Gustavo Petro desde la OEA.

El embajador de Colombia ante la OEA dio la bienvenida al presidente Gustavo Petro y aseguró que el mandatario Colombiano lo nombró en el cargo con el objetivo de fortalecer los órganos del sistema, como lo son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos agradeció la presencia del presidente ya aseguró que el compromiso de su país ha sido “claro y sostenido”.

El presidente colombiano Gustavo Petro conversa con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) Foto: AFP

“La OEA mantiene una presencia en el país a través de la misión de apoyo, esta misión mantiene cooperación con instituciones colombianas en ámbitos centrales para la estabilidad y la línea democrática”, dijo Ramdin en su intervención.

“Su gobierno ha priorizado la estrategia de paz total procurando soluciones a conflictos históricos a tiempo que ha promovido reformas a reducir la desigualdad y fortalecer el vínculo entre el estado y la ciudadanía”, aseveró el secretario general.

El presidente Petro, aprovechó para enviar un mensaje a la organización y recordó las peticiones que hizo hace algunos años a la oEA sobre los derechos de la mujer y las convenciones “construidas colectivamente”.

“Es una OEA otra vez reunida, no. Yo pedí el 19 de abril y acá no hubo un solo equipo de trabajo para hacerlo, que empezáramos a redactar el capítulo de convenciones americanas para los derechos de la mujer, de la naturaleza, derechos colectivos, y ni una palabra que yo sepa, luego en estos tres años no fuimos hacia las leyes ni las normas construidas colectivamente”.