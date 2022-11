Habría reunión entre la oposición venezolana y el chavismo en Francia; estaría presente el presidente Petro

Aprovechando el próximo Foro de París por la Paz, presidido por Justin Vaisse, se daría una reunión entre la oposición venezolana y el chavismo, que hoy en día es liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Así lo hizo saber Vaisse en una entrevista, donde dejó entrever que las dos fuerzas políticas podrían llegar a verse las caras en este Foro. Aunque aseguró que la reunión no está del todo confirmada, sí hay un gran avance para que se llegue a dar.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también está fomentado este encuentro, el cual sería crucial para retomar los diálogos entre estas dos posiciones políticas que tienen a Venezuela completamente dividida.

Otro mandatario que estaría presente y fomentando que la reunión se dé, sería Gustavo Petro. Al término de su visita a Venezuela, reveló que se puso a disposición del país vecino para mediar entre el gobierno de Maduro y la oposición. El objetivo que tiene el presidente colombiano es el de aportar para que en Venezuela se consolide la democracia, al insistir en su petición para que Maduro reconsidere su postura y retorne al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“El presidente Gustavo Petro augura el mayor de los éxitos en la reanudación de la mesa de diálogo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición venezolana, para lo cual estamos a su disposición”, señala uno de los acuerdos entre Maduro y Petro.

Juan Guaidó, en entrevista con SEMANA, también argumentó que espera una salida política a la apremiante situación que vive Venezuela. “Para nosotros la posibilidad de un acuerdo es importantísima porque sería un elemento adicional en producir una solución que pasa por una elección presidencial libre y justa. En nuestro escenario está retomar ese proceso de negociación con el objetivo de que termine en unos acuerdos. Todo el que quiera ayudar, colaborar en lograr un acuerdo que nos oriente a una solución en Venezuela, es bienvenido. Si el presidente Petro quiere abonar en esa dirección, es la dirección correcta”, dijo el líder político.

Guaidó está listo para seguir negociando con el régimen de Maduro, no sin antes acusar a ese gobierno de ser una dictadura. “Obviamente no confiamos en la buena fe de una dictadura. Es una dictadura y no tiene buenas intenciones, están señalados por delitos de lesa humanidad. Lo que sí confiamos es en lograr esa elección y convertirla en una solución. Fue Maduro quien se levantó de esa silla argumentando o excusándose por la captura de un delincuente, Álex Saab”, aseveró a SEMANA.

A la espera de la posible reunión en París, Guaidó aceptó que están más que dispuestos para continuar dialogando. “Nosotros como Alternativa Democrática estamos listos para empezar, esperamos que la dictadura acepte los términos que están enmarcados hace un año o más. Así podremos avanzar. Venezuela necesita una solución urgente en favor de los venezolanos y en contra de la dictadura. Estamos listos, preparándonos en unidad para derrotarlo”. concluyó Guaidó.

A falta de confirmación, los presidentes de Latinoamérica que harían parte de esta mesa serían Petro, el mandatario chileno, Gabriel Boric y el argentino Alberto Fernández.