La Fiscalía General de Paraguay ejecutó varios allanamientos en las viviendas particulares del expresidente de la República, Santiago Peña, y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.

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Los allanamientos se hicieron en el marco de la investigación por la quiebra del banco Ueno Bank, una causa que cuenta ya con 27 personas imputadas y en la que se indaga la colocación irregular de fondos públicos y previsionales en la entidad bancaria paraguaya que resultó quebrada.

Durante las intervenciones, asumidas por agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), los fiscales han incautado abundante documentación, equipos informáticos, soportes digitales y dispositivos electrónicos tanto en las residencias de los dos exmandatarios como en la sede de Ueno Casa de Bolsa.

Fiscalía continuará con la apertura de una segunda caja fuerte hallada durante allanamientos en Ueno Bank https://t.co/6jBSx3t4bS https://t.co/EnjtJAQvNW — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 10, 2026

Durante el operativo, la Fiscalía inspeccionó la sede principal de Ueno Bank, donde localizó dos cajas fuertes, una de ellas oculta detrás de una pared.

Los investigadores consiguieron abrir únicamente la primera, en cuyo interior hallaron documentos relevantes para la investigación. La segunda permanece sellada y está previsto que sea abierta este martes.

De acuerdo con el fiscal Silvio Corbeta, los funcionarios realizaban una búsqueda de pruebas documentales cuando detectaron un elemento que les “pareció raro”, por lo que solicitaron una inspección más detallada.

Fue así como descubrieron una segunda caja fuerte, de considerables dimensiones, ubicada en la terraza del inmueble y oculta detrás de un baño. El fiscal explicó que se trataba de una especie de “doble fondo” y definió el descubrimiento como un “hallazgo fortuito”.

💸DOBLE FONDO EN UENO: HALLAN OTRA CAJA FUERTE ESCONDIDA DETRÁS DEL BAÑO EN LA OFICINA DE VÁZQUEZ 🏦 La Fiscalía, encabezada por Silvio Corbeta, allanó la casa matriz de Ueno Bank y halló dos cajas fuertes, una de ellas oculta detrás de una pared en la terraza, detrás de un baño, en la oficina que ocupaba Miguel Vázquez. La primera ya fue abierta y solo contenía documentos de la investigación, sin dinero ni valores, mientras la segunda quedó lacrada y se abrirá este martes. Vía @MinPublicoPy — AhoraPy (@Ahora_Py) November 10, 2026

En un registro previo efectuado el domingo en otra vivienda de Peña en la localidad de San Bernardino, los investigadores localizaron una “bóveda de seguridad de gran complejidad” que aún está pendiente de apertura pericial. En ese sentido, las autoridades intervinieron un teléfono móvil en el recinto donde el expresidente se encuentra recluido.

En la sede bursátil se ha procedido a la detención de una funcionaria sorprendida presuntamente destruyendo papeles oficiales durante la intervención fiscal.

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Paralelamente a los registros en territorio paraguayo, el Ministerio Público ha iniciado gestiones a nivel internacional para ubicar, congelar y repatriar activos en el exterior con el objetivo de indemnizar a los ahorristas afectados.

La Fiscalía ha mantenido reuniones telemáticas con la Oficina de Recuperación de Activos (ORA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Luxemburgo para gestionar el eventual bloqueo de criptoactivos e inversiones bursátiles vinculadas al expresidente Peña.

Esta imagen, facilitada por la Fiscalía General de Paraguay, muestra a funcionarios realizando un registro en la residencia del expresidente Santiago Peña, en la zona de Ciervo Cuá, San Bernardino (Paraguay), el 8 de noviembre de 2026. Foto: AFP

Asimismo, las autoridades paraguayas aseguran estar en colaboración con los Gobiernos de Argentina y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.