Halloween se salió de control en Estados Unidos: supuestas llamas en una casa provocaron una alerta de emergencia

Las decoraciones de Halloween en Glens Falls, Nueva York, terminaron convirtiéndose en una inesperada emergencia. Varios residentes instalaron luces y efectos especiales en sus viviendas para recrear escenas de fuego, con llamas que parecían salir de puertas y ventanas. El realismo de los adornos hizo que la puesta en escena fuera confundida con un incendio verdadero.

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Como era de esperarse, la situación generó preocupación entre los habitantes del sector y provocó la movilización de los equipos de bomberos, que acudieron al lugar para verificar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, al llegar descubrieron que no se trataba de una emergencia, sino de una elaborada decoración alusiva a la noche de brujas que había logrado engañar a quienes la observaron.

El realismo de la decoración llevó a algunos vecinos y transeuntes a pensar que las viviendas estaban siendo afectadas por un incendio, por lo que decidieron alertar a los servicios de emergencia. La situación provocó que, aproximadamente 20 minutos después, integrantes del cuerpo de bomberos de Glens Falls, así como la policía se desplazaran hasta el vecindario para atender la supuesta situación de riesgo.

Para Halloween, dos vecinos colocaron decoraciones de llamas en sus casas para hacer que pareciera que estaban en llamas. Veinte minutos después, los bomberos aparecieron por toda el área, pensando que las casas realmente estaban en llamas. https://t.co/HiMTY3E36L — ceciarmy (@ceciarmy) October 31, 2026

Sin embargo, cuando los bomberos y las autoridades llegaron al sector, se dieron cuenta que no existía ningún incendio ni había viviendas en peligro. Las supuestas llamas que salían de las puertas y ventanas eran parte de un montaje diseñado para Halloween, cuyos efectos visuales lograron su cometido.

Aunque el episodio no pasó de ser una falsa alarma, dejó en evidencia cómo algunas decoraciones pueden confundirse con situaciones de peligro. Por esta razón, las autoridades recomiendan que, ante cualquier señal de humo o fuego, las personas se comuniquen con los organismos de emergencia y permitan que los profesionales verifiquen las condiciones antes de descartar un posible incidente.