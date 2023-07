Hispanos fueron a la tienda por cerveza y terminaron arrestados ¿Qué hicieron?

A la policía le pareció sospechoso que no se supieran los números de sus teléfonos. Foto captura de pantalla YouTube MundoNow. | Foto: Hispanos. Foto captura de pantalla YouTube MundoNow.

Esa y otras anomalías llevaron al policía arrestar también a los otros hombres. Pero antes de ello, se presentó una situación con sus teléfonos, la cual también resultó sospechosa para los representantes de la autoridad y fue que no se sabían los números de sus celulares, aunque pareció más bien que no querían darlos por alguna razón.

También los hubo que criticaron la conducta de los hispanos. Alguien que parece compartir as mismas raíces, escribió: “ Qué triste que estos hermanos sigan sin entender que no deben hacer cosas que los perjudican. Saben que están en un país donde hay leyes que uno tiene que obedecer. Con tanto esfuerzo que llegaron a este país”.

“Aquí en este país nos educan a la buena o a la mala. Es mejor no tomar en la calle, mejor en la casa y no salir por más. Si es posible cero alcohol y no ponerse al brinco”, señaló uno más.