Hombre con sed de venganza irrumpe en una audiencia a dispararle al procesado

Um vídeo mostra uma tentativa de homicídio dentro do fórum de São José do Belmonte (PE). Segundo o tribunal, o atirador, identificado como Cristiano Alves Terto, acompanhava uma sessão do júri e atirou contra o réu que é acusado de ter matado o pai de Cristiano. #CNNNovoDia pic.twitter.com/Fc2iYw0uO9