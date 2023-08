Hombre condenado a pagarle 1.200 millones de dólares a exnovia por publicar fotos íntimas en sitios de porno

Como lo dijo The New York Times , durante esos días, ella se fue a vivir a la casa de su madre en Texas, cuyo sistema de seguridad fue hackeado por él para vigilarla .

En octubre de 2021, D.L. y Jackson decidieron acabar definitivamente con su vínculo amoroso, por lo cual ella le manifestó a su ya exnovio que deseaba que no siguiera teniendo acceso a su “material visual íntimo” , como es descrito en los documentos legales, algo que le había permitido cuando estaban en lo mejor de su relación.

Sin embargo, Jackson no le hizo caso, sino que incurrió en lo que en Estados Unidos se llama “porno de la venganza”, pues se dedicó a difundir las imágenes comprometedoras de ella en las redes sociales y páginas web, incluidos sitios de pornografía .

El jurado decidió que el hombre le pague a su ex 1.000 millones de dólares por daños punitivos y otros 200 por la angustia emocional que ha sentido y sentirá en el futuro. | Foto: Getty Images

La mujer también fue estafada por su ex, quien pagó con la plata de su cuenta bancaria su arriendo, las llamadas y mensajes con los que la acosaba. | Foto: Getty Images

Los abusos de Jackson, en revancha por el término de la relación, no se limitaron a lo sexual , sino que también perjudicó sus intereses financieros.

Como lo sostienen los archivos judiciales, no contento con eso, usó la cuenta bancaria personal de D.L. para hacer una serie de pagos suyos, desde el arriendo de su vivienda , hasta las llamadas y mensajes de texto con los que la acosaba.

Por supuesto, han surgido dudas al respecto de si D.L. recibirá alguna vez toda esa suma, ante lo cual su abogado , Brad Gilde, le dijo al Times que no esperaba que eso fuera así, pero que la condena debía servir de escarmiento para otros, en un mundo donde las ofensas sexuales de ese tipo se han vuelto frecuentes.

De quien si no se sabe mucho es de Jackson, pues, como lo afirmó el Times, no se hizo presente en la corte y no se sabe si tiene abogado.