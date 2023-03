Hombre intenta robar a su propio hijo, pero la confusión lo llevó a un final ‘impensado’

En Glasgow, Escocia, un hombre se llevó una ‘sorpresa’ cuando intentó robar en un cajero automático y creyó que, con una malla para cubrir su rostro y un arma blanca, tenía la situación bajo control. Lo que ignoraba era la identidad de la víctima por lo que terminó recibiendo una lección por parte de quien menos esperaba: su propio hijo.

El joven de 17 años estaba retirando 10 libras esterlinas, equivalentes a casi 58.000 pesos colombianos, cuando un hombre lo acechó con un cuchillo y le exigió que le entregara el dinero. No obstante, en ese momento el atraco dio un giro de 180 grados cuando la voz del agresor y sus ojos no le dieron lugar a dudas al adolescente para saber que se trataba de su padre.

El intento de robo tuvo lugar en un cajero electrónico de Glasgow, Escocia (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Motortion

“¿Hablas en serio? ¿Sabes quién soy?”, fue la respuesta del británico, según la cadena inglesa BBC. La respuesta del sospechoso, quien no se había percatado de su blanco para robar, fue: “No me importa quién carajos seas”. Su hijo le cuestionó por lo que estaba haciendo y procedió a ‘desenmascarar’ a su progenitor, quien no tuvo más salida que ofrecer disculpas y justificarse en que estaba “desesperado”.

El adolescente se había percatado de un individuo con actitud sospechosa alrededor del cajero electrónico. Este fue identificado como un hombre de 45 años y los hechos se remontan al 19 de noviembre de 2022. Aunque el robo no se concretó, este sujeto tuvo una repercusión, más allá de la vergüenza que pudo haberle supuesto ser descubierto delinquiendo por su hijo.

La justificación que entregó a la Policía fue que no sabía quién estaba en el cajero, previamente negó su responsabilidad (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Yellow Dog Productions

Cuando lo arrestaron en su vivienda negó haber participado en el intento de robo, pero luego aceptó la acusación y se volvió a excusar: “No sabía que era él”. La justicia determinó que debía pasar 26 meses en prisión, según informó el medio BBC.

Hombre evitó robo en cajero

En un caso aislado, las redes sociales difundieron la estrategia que utilizó un hombre para evitar que lo robaran cuando estaba en un cajero electrónico en la noche. El adulto mayor se dio cuenta de que dos sujetos parecían estarlo esperando a la salida y vigilando que no hubiese testigos.

Los delincuentes terminaron con las manos prácticamente vacías, luego de la 'estrategia'. - Foto: TikTok @misterpitufo A.P.I.

Los minutos eran cruciales, a tal punto que uno de los delincuentes golpeó la puerta del cajero para que se apresurara, y mientras la potencial víctima le hizo una señal de espera ideó un ‘plan’ para intentar salvar sus pertenencias. En un momento de descuido, el señor depositó en una caneca de basura su dinero, tarjetas y dispositivo móvil.

Con el temor y presentimiento de lo que pudiese pasar al salir, el adulto mayor se acercó a los presuntos delincuentes, quienes empezaron a requisarlo en medio de su afán por emprender la huida. Cuando tuvieron en sus manos la billetera se subieran en una moto y partieron de allí con la fortuna, para la ‘víctima’, de que estos no se aseguraron si llevaban consigo el dinero.

Segundos más tarde, el hombre regresó al cubículo y sacó de la basura sus objetos, antes de hacer una llamada. Su estrategia se viralizó en TikTok y despertó miles de comentarios de internautas, algunos de los cuales compartieron lo que hubieran hecho en una situación similar.

“Yo del susto me regreso y me llevo las cosas con todo y basurero”, “Un sabio, me alegro por él y su astuta respuesta”, “Muy bien, solo que yo no me quedaba ahí por si regresan”, “Buena técnica. Que Dios lo bendiga”, “Un genio, controló sus nervios”, “¿Para qué cuenta el dinero? Si le falta, ¿a quién reclama? Yo saco, guardo y me voy”, “Solo quiero entender de qué sirven tantas cámaras si ven algo sospechoso no hacen nada”.