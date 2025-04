Hombre que estuvo muerto por 30 minutos contó impactante testimonio de lo que vio en el más allá

A Dannion Brinkley le cayó un rayo en 1975, un hecho bastante extraño, ya que la probabilidad de que eso ocurra es de menos de una entre un millón. Pero lo extraordinario no fue solo que sobreviviera al impacto, sino que durante 28 minutos, su corazón dejó de latir y los médicos lo declararon muerto.

“Me lanzó por los aires. Vi el techo, me derribó. Una bola de fuego atravesó la habitación y me dejó ciego. Estaba en llamas. Estaba paralizado”, contó el hombre.