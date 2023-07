Impactante: Video muestra cómo un policía de Los Ángeles derriba al suelo a una mujer y la rocía con gas pimienta

Justo ahora que la violencia policial es un tema candente en todo el mundo, con desarrollos tan graves como los disturbios que estremecen a Francia, se dio a conocer el video de un violento episodio entre un agente de Los Ángeles, Estados Unidos, y dos personas en plena calle.

Todo comenzó cuando los agentes adscritos a la Lancaster Sheriff’s Station respondieron a una llamada a la línea 911 en la que se requería atención ante un supuesto robo en una tienda WinCo, ubicada en la West Avenue.

Un video dado a conocer por la propia policía, muestra cómo los agentes abordan a un hombre y una mujer que respondían a la descripción que había hecho quien llamó a denunciar el delito.

“Cuando los agentes intentaron detener a los individuos descritos por el personal de seguridad de la tienda, el encuentro escaló en un incidente de uso de fuerza”, explicó la policía en un comunicado.

"Si me golpea en la cara usted va a ser demandado", le dice la mujer al agente.

En el video, tomado con la cámara personal que hace parte de la dotación del agente, se ve al hombre preguntando: “¿Por qué estoy bajo arresto... por qué?”.

“Usted no está arrestado, usted está detenido”, le responde el policía, a lo cual el presunto sospechoso le replica: “¿Detenido por qué?”.

El agente le solicita que se calme y luego le pone las esposas, ante lo cual la confrontación empieza a subir de tono.

Aquí se puede ver el video:

Intense video shows LA cop slamming woman to ground, pepper spraying her https://t.co/gzNDQ25jNC pic.twitter.com/5mzfmzrCN5 — New York Post (@nypost) July 5, 2023

Los agentes instantes después se ocupan de la mujer, quien igualmente se muestra molesta con la situación y ha estado grabando lo sucedido con su teléfono.

“Usted no puede tocarme”, grita ella, y los policías le piden que deje de resistirse para luego tirarla al suelo.

La mujer se queja del que el policía le puso la rodilla en el cuello y no podía respirar.

“¡Al piso!”, le ordena el uniformado con un grito.

“¡Esto ya está en YouTube Live!”, vocifera la mujer, dando a entender que está transmitiendo lo sucedido por el popular canal de videos.

El policía entonces la amenaza severamente: “¡Deténgase o va a ser golpeada en la cara!”.

“Si usted me golpea va a ser demandado. Esto no es una pelea. Usted me arrojó al piso. ¡Deje de maltratarme!”, se queja ella.

En reacción, el policía le rocía la cara con gas pimienta. Ella lo acusa de ponerle la rodilla en el cuello. “No puedo respirar”, se le oye decir a la mujer.

En ese momento ya hay testigos alrededor de la escena y uno de ellos, Michelle Garrett, graba un video cuyas imágenes también se dieron a conocer.

Desde otra perspectiva, se aprecia que el hombre está alterado ante el trato que está recibiendo la mujer. “No la golpee así”, exclama, y agrega que ella tiene cáncer.

La mujer había estado grabando el incidente con su teléfono antes de que el policía la emprendiera contra ella.

En declaraciones al canal NBC, ella dijo que sintió la necesidad de grabar el episodio desde el momento en que vio a los policías acercarse a las dos personas en el parqueadero de la tienda.

“Fue realmente intenso. Atemorizante. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Cuando él la tiró al piso yo dije, ‘Dios mío’”, explicó Garret.

La policía informó que los policías involucrados en la pelea fueron retirados de la calle y cumplen trabajo de oficina mientras se desarrolla una investigación sobre los hechos.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Robert Luna, dijo que, si bien no hace declaraciones sobre investigaciones en curso, sí dejaba en claro que su oficina propende porque los miembros del público sean tratados con dignidad y respeto y que el persona que no se ajusta a los estándares de entrenamiento de la institución tienen que responder por ello.

Así mismo, explicó que la policía hacía público el video de la cámara que llevaba el agente en cuestión en aras de la transparencia con la comunidad.