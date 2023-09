Estas son las impactantes imágenes de un pueblo de Portugal que resultó inundado por 2 millones de litros de vino tinto

Pues bien, la expresión encuentra una imagen, si no exacta, al menos sí aproximada, con lo que acaba de pasar en la localidad de São Lourenço do Bairrol, centro de Portugal, donde dos tanques de vino de gran tamaño estallaron en un destilería.

El río rojo

Así, la gente no tardó en hacer videos y fotos del torrente de vino tinto fluyendo por una pendiente y tomando una curva en la carretera.

De acuerdo con The Telegraph , de Londres, entre la población cundió el temor de que la extravagante corriente contaminara el cercano río Certima , pero las autoridades pronto tomaron las medidas para evitar daños adicionales.