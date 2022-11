Increíble: en China una mujer dio a luz casi a los 70 años, ¿cómo fue posible?

- Foto: The Sun / Vía: AsiaWire

La ciencia continúa sorprendiendo al ser humano con sus avances tecnológicos y descubrimientos que décadas atrás hubieran sido inimaginables; sin embargo, es a veces el mismo método científico el que termina por quedarse sin respuestas.

El tiempo de concepción suele ser un aspecto que ha estado en discusión, en cuanto al lapso en el que la gestante corre menor riesgo o en en que su etapa de fertilidad es más fuerte. El reloj biológico marca la vida de cada mujer; pero, según algunos expertos, mientras este corre también aumentan las complicaciones.

Contra todo pronóstico, y sin esperarlo, una mujer de nacionalidad china logró ser madre a sus 68 años. La noticia marcó una distancia con sus hijos, quienes le sugirieron que abortara y al recibir un ‘no’ como respuesta optaron por romper comunicación.

La bebé acaba de cumplir 3 años

La hija de Tian Xinju, quien hoy tiene 70 años, y de su pareja Huang Weiping (un año mayor), celebró hace poco su cumpleaños número tres.

El Hospital Materno Infantil de Zaozhuang fue testigo de un nacimiento cuyos casos no suelen presenciar. No obstante, y a pesar del asombro de los más allegados, la pequeña vio la luz mediante una cesárea en el este del gigante asiático.

Şimdilerde 70 yaşında olan Tian Xinju, 67 yaşında yeniden hamile olduğunu öğrendi. Haberi duyan iki çocuğu ise bu duruma hiç sıcak bakmadı hatta yapmadıklarını bırakmadılar.https://t.co/XDU1IpiFoa pic.twitter.com/qT2m4Er9Rh — TGRT HABER (@tgrthabertv) November 4, 2022

“Cuando mis hijos se enteraron de que estaba embarazada, ambos esperaban que abortara. Mi hija incluso dijo que cortaría lazos conmigo si continuaba con el embarazo (...). Yo tampoco quería esto. ¿Por qué querría otro hijo a esta edad? Pero sucedió y los resultados de las pruebas fueron positivos, por lo que la consideramos un regalo del cielo”, contó la progenitora a 7 News.

Incluso, el gremio médico le recomendó que interrumpiera su embarazo para preservar su salud; sin embargo, la respuesta nuevamente fue ‘no’ y la gestación siguió adelante. Para ella los comentarios de terceros y hasta de su círculo más cercano pasaron a un segundo plano, una vez decidió que tendría a su bebé.

“A todos les gusta mucho”, dijo y añadió: “Somos una familia feliz. No quiero escuchar lo que dicen los demás”.

Tian Xinj reconoció que, llegado el momento del nacimiento, el proceso “fue doloroso, demasiado doloroso”. “Me dolía tanto que no podía mantener los ojos abiertos”, dijo.

Medios internacionales destacan que la pareja, en lugar de prestar atención a las críticas, decidió disfrutar la etapa de crecimiento de su hija, quien los hace olvidar su edad

¿Qué dice el sector médico?

De acuerdo con Mayo Clinic, cuya sede principal está en Minnesota (Estados Unidos), luego de los 30 años son varias las familias que quieren concebir y cuyos neonatos están sanos. Sin embargo, enfatiza en que los cuidados durante el proceso son especiales.

“Las investigaciones indican que la presión arterial alta que aparece durante el embarazo es más común a una edad más avanzada (...). Además, es posible que debas tener al bebé antes de la fecha prevista de parto para evitar complicaciones”, explica uno de los líderes mundiales en investigación y atención médica.

El organismo da cuenta de que también está presente el alto riesgo de un parto prematuro y de que el bebé nazca con un peso menor al usual; además, la cesárea se convierte en la opción más viable.

El de la mujer asiática no es el primer caso similar. Hace seis años, en India, se conoció la historia de Daljinder Kaur, quien gracias a una fecundación in vitro logró ser madre a los 70 años. Según BBC, el centro hospitalario National Fertility and Test Tube afirmó (en ese entonces) que el bebé se encontraba “sano y fuerte”.