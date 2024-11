Iowa elige al rival de Trump para las presidenciales de noviembre

Tras varios meses de campaña, siete debates televisados y muchas deserciones, este lunes por la noche tendrán lugar las elecciones primarias demócratas en Iowa. Este será el primer estado en votar para elegir al rival de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos, las cuales se llevarán a cabo en noviembre.



De los once candidatos, cuatro se ubicaron a la cabeza de las últimas encuestas en este estado del medio-oeste estadounidense. Quien lleva la delantera es el senador por Vermont, Bernie Sanders, quien se define como socialista. Le siguen el ex vicepresidente, Joe Biden; el joven ex alcalde de la ciudad de South Bend, en Indiana, Pete Buttigieg; y la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. La senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, recientemente pegó un salto en las encuestas.

La votación de la noche del lunes no será con papeletas sino en las asambleas de electores conocidas como "caucus", que comienzan a las 7:00 p.m, hora local, en 1.700 locaciones de Iowa.

A medida que se acerca la esperada, pero poco probable absolución de Trump en el juicio político al que fue sometido en el Senado, su presencia se hace cada vez mayor en Iowa. Sobre todo con las burlas a sus contrincantes.

"Tengo apodos para cada uno de ellos", dijo el presidente a la cadena Fox News el domingo. “¿Sanders? ‘Un comunista’. ¿Biden? ‘Joe el dormilón’. En cuanto a Warren, ella no ‘sabe decir la verdad’.