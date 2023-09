Javier Milei: el polémico candidato ultraderechista a la presidencia de Argentina que ha mostrado su preferencia por lo tríos sexuales

El nombre de Javier Milei sigue tomando fuerza de cara a las elecciones presidenciales de Argentina, no solo porque las encuestas lo dan como un firme candidato a quedarse con el cargo más importante del país, sino por las polémicas que ha desatado y que varios expertos han tratado de analizar.

Sobre este último, una biografía reciente del periodista Juan Luis González señala que Milei estudia telepatía en su tiempo libre y tiene un medio para ‘comunicarse’ con Conan , fallecido en 2017, pidiéndole consejos en asuntos políticos, algo que el candidato hasta ahora no ha negado.

El corresponsal del DailyMail rememoró que Milei “dice con orgullo que solía ser instructor de sexo tántrico (una forma lenta y meditativa de coito basada en filosofías orientales donde el objetivo final no es el orgasmo, sino el disfrute del proceso) y que podría llegar a tres meses completos sin eyacular”.

Según el periodista, “lo absurdo de Milei puede tener algo que ver con su infeliz infancia. Creció en Buenos Aires donde su padre fue conductor de colectivo y luego empresario del sector transporte. Milei afirma que sus padres, Norberto y Alicia, abusaron física y verbalmente de él cuando era joven. De adulto, no les habló durante una década”.

Según el informe, Milei “en la escuela no tenía amigos y, a menudo, estalló en notorios arrebatos de ira. Más tarde estudió economía, pero descubrió que la seca vida académica no era para él. Luego, hace unos cinco años, de repente probó suerte en los queridos programas diurnos de televisión de Argentina, y los productores rápidamente se dieron cuenta de que los espectadores no se cansaban de sus demenciales afirmaciones sobre su resistencia sexual y sus descaradas opiniones políticas”.