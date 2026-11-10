J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, cancela su visita a Colombia

Fuentes confirmaron a SEMANA que J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, canceló su visita a Colombia.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor de EE. UU., visitará Colombia en noviembre

La fuente confirmó a este medio que el vicepresidente canceló toda la gira a Latinoamérica, incluida Colombia.

Cabe resaltar que la Casa Blanca no había confirmado formalmente el viaje de Vance a Colombia.

La posible visita del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, a Colombia comenzó a conocerse públicamente el 30 de octubre de 2026, cuando SEMANA pudo confirmar con fuentes que Washington preparaba un viaje para los días 20 y 21 de noviembre.

El vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Foto: Jim Lo Scalzo-Pool/Getty Images.

La información contemplaba un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, hasta ese momento no existía una confirmación oficial de la Casa Blanca ni del Gobierno colombiano.

La eventual llegada de Vance tendría especial relevancia diplomática, pues representaría una de las visitas de mayor nivel del Gobierno de Donald Trump desde la llegada de De la Espriella al poder.

Además, abriría la posibilidad de fortalecer los vínculos bilaterales después de las tensiones registradas durante la Administración de Gustavo Petro.

Entre los asuntos que podrían formar parte de la agenda figuran la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la migración, el comercio y la inversión estadounidense.

Abelardo De La Espriella Donald Trump Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / AP

También sería relevante para avanzar en iniciativas como el Escudo de las Américas y abordar las diferencias comerciales entre ambos países.

La última visita de un vicepresidente estadounidense fue la de Mike Pence, en febrero de 2019.

Finalmente, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, sí tiene prevista una visita a Colombia.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, analiza los detalles de la misión de un ataque contra Irán durante una conferencia de prensa en el Pentágono el 22 de junio de 2025, en Arlington, Virginia. Foto: Getty Images

Su agenda estaría centrada en fortalecer la cooperación militar, el intercambio de inteligencia, la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico.