Jefa de gabinete de Trump dice que el presidente tiene “la personalidad de un alcohólico” y provoca tormenta en Washington

La jefa de gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, dijo que el presidente de Estados Unidos tiene “la personalidad de un alcohólico”, en un artículo publicado el martes por Vanity Fair, que desestimó rápidamente como “difamatorio”.

Según esta cercana colaboradora de Trump, el mandatario republicano tiene “la personalidad de un alcohólico”, aunque no bebe ni una gota de alcohol, en el sentido de que “actúa con la convicción de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”.

Wiles dice ser “una especie de experta” en el tema, en alusión a su padre, un famoso jugador de fútbol americano y comentarista deportivo que luchó contra un alcoholismo severo. Trump, de 79 años, es abstemio. Su hermano Fred era alcohólico y murió de un infarto a los 42 años.

Figura crucial en la campaña electoral y ahora en el corazón del gobierno, Wiles concedió varias entrevistas a la revista estadounidense, que sirven como hilo conductor de un extenso artículo dedicado al círculo íntimo del presidente.

La funcionaria es una de las más importantes y cercanas al presidente Donald Trump. | Foto: Getty Images

La funcionaria de 68 años, a quien Trump ha llamado “dama de hielo” por su sangre fría, da su opinión, no siempre halagadora, sobre varias figuras políticas. Pero son sus comentarios sobre el presidente los que han causado revuelo. En respuesta a la publicación del martes, Wiles denunció en X “un ataque difamatorio, manipulado y malintencionado contra mí y contra el mejor presidente, personal de la Casa Blanca y gabinete de la historia”.

“Se ignoró un contexto significativo y gran parte de lo que yo, y otros, dijimos”, escribió, y acusó a Vanity Fair de intentar “presentar una versión abrumadoramente caótica y negativa sobre el presidente” y su equipo.

Trump le dijo al New York Post que Wiles tenía razón al describirlo así, aunque no consuma alcohol. “Verán, yo no bebo. Todo el mundo lo sabe; pero a menudo he dicho que, si lo hiciera, tendría muchas posibilidades de ser alcohólico. Lo he dicho muchas veces sobre mí, sí”, afirmó Trump.

“Nunca la he visto desleal”, declaró el vicepresidente JD Vance sobre Wiles durante un mitin en Pensilvania (noreste). “Es exactamente la misma persona, esté o no el presidente presente”. Sin embargo, reconoció que existían algunas “discrepancias” entre ellos dos.

Susie Wiles junto a Donald Trump. | Foto: AFP

Venganza, Epstein y 2028

Vanity Fair afirmó que Wiles ofreció reveladoras perspectivas sobre las políticas de Trump en cuestiones clave de política nacional y exterior. Sobre Ucrania, Wiles sostuvo que Trump cree que el presidente ruso Vladímir Putin “quiere todo el país”, a pesar de los esfuerzos de Washington por un acuerdo de paz.

También afirmó que Trump no tiene intención de volver a ser candidato en 2028, algo prohibido por la Constitución, pero que menciona el tema con frecuencia porque “le divierte” y “enloquece a la gente”.

La jefa de gabinete criticó a la fiscal general Pam Bondi por su gestión del caso de Jeffrey Epstein, un delincuente sexual con quien Trump mantuvo estrechos vínculos en el pasado.

“Se equivocó por completo al juzgar que esto solo interesaba a un grupo muy específico de gente”, dijo Wiles, en momentos en que muchos partidarios de Trump exigen más transparencia en este asunto.