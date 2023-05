Jesús Ociel Baena, el primer ‘magistrade’ de América Latina que alza su voz: “no estoy dañando a nadie”

Ociel Baena Saucedo no es un nombre desapercibido en México y, en general, América Latina, pues hace siete meses fue designado como ‘magistrade’ en funciones por ministerio de ley. Desde el estrado ha levantado la voz para que se respeten los derechos de la comunidad LGBTI, y se valore a la gente por su conocimiento y trabajo, más no cómo luzcan.

El especialista en derechos político - electorales e impulsor de litigios estratégicos con perspectiva LGBTIQ abiertamente se declara como persona no binaria. Es consciente de que el vestir tacones y maquillarse le ha valido innumerables críticas; sin embargo, es justamente esa una de las razones para levantar su voz y buscar normalizar la igualdad e inclusión.

"Pocos hablan de la discriminación histórica que hemos vivido las personas LGBTI", dijo el 'mahistrade'. - Foto: Fotograma / 00:08 / TikTok @ocielbaena

Actualmente, trabaja en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, cargo que concretamente asumió el 1 de octubre de 2022. Ese organismo señaló en la jornada de designación que “la justicia electoral inclusiva contribuye con la obligación constitucional de eliminar los prejuicios, discriminaciones, barreras estructurales y paradigmas excluyentes”.

Su lucha de reivindicación

Lograr que su voz empezara a ser escuchada no ha sido para Baena Saucedo una tarea sencilla o de corta data. Según dijo en un reportaje de CNN, su proceso le llevó “muchísimo tiempo” y desde hace 15 años está inmerso en la esfera electoral. Estuvo desempeñándose en cargos administrativos e hizo parte de concursos en los que obtuvo altos puntajes.

El mexicano enfatiza en que nada de lo conseguido ha sido fruto de ‘regalos’ sino resultado de un trabajo constante y ‘a pulso’. “Todos los espacios los he obtenido por oposición”, dijo y agregó que su amplia preparación ha sido reflejo de ello.

“Me ha costado bastante obtener una licenciatura. Tengo dos maestrías, un doctorado (...). He sufrido bastante en el camino; pero todavía aún, en el ejercicio del cargo, he recibido denuncias en contra de haber tomado protesta con la bandera LGBTIQ+. También he recibido solicitudes de información porque se dice que estoy promoviendo la homosexualidad, oponiéndose a que yo esté desempeñando este cargo”, dijo en su entrevista con CNN.

Cambio en el acta de nacimiento

Telediario informó que a Baena se le otorgó, en el estado de Coahuila, su acta de nacimiento con la clasificación de persona no binaria, es decir, que no se identifica como hombre ni mujer. Él nació en la ciudad de Saltillo, aunque lleva más de una década viviendo en Aguascalientes.

Recientemente el acta de nacimiento del mexicano incluyó la clasificación de persona no binaria (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Chris Ryan

Según el diario mexicano Milenio, buena parte de su vida la ha dedicado a la esfera electoral, incluso, desde que estaba en la secundaria (en ese entonces encabezó la sociedad de estudiantes).

Jesús Ociel Baena es especialista en derechos político -electorales. - Foto: Fotograma / 00:03 / TikTok @ocielbaena

Su carrera también ha estado marcada como capacitador y desde las diferentes esferas en las que ha participado recalca como uno de sus propósitos que la población LGBTIQ+ pueda gozar de sus derechos, sin temor a prejuicios de ninguna índole.

Su llamado se extiende en redes

El ‘magistrade’ ha aprovechado el auge de las redes sociales para elevar allí también su voz y entregar su mensaje a un mayor número de personas. En TikTok acumula más de 200.000 seguidores y varios de sus videos superan las miles de visualizaciones.

Uno de los clips, difundido por Baena hace algunos días, hizo alusión a los espacios de mayor inclusión. “Este Tribunal del Estado de Aguascalientes sigue haciendo historia porque recientemente hemos aprobado la primera sentencia que ordena al Congreso del estado a legislar en materia de cuotas arcoiris”, aseveró.

“Recuerda que los derechos políticos electorales también son derechos humanos. Y la que juzgue”, añadió el mexicano en su cuenta de TikTok.