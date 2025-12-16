Suscribirse

Mundo

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, sienta su posición sobre posible acción militar contra el régimen de Nicolás Maduro

El líder de derecha habló sobre el dictador venezolano durante su encuentro con Javier Milei.

Redacción Mundo
16 de diciembre de 2025, 9:33 p. m.
José Antonio Kast y Nicolás Maduro
De izquierda a derecha: José Antonio Kast y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dijo que apoya “cualquier situación que termine con una dictadura” al responder si está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela para tumbar el régimen de Nicolás Maduro, tras reunirse con el mandatario argentino, Javier Milei, en Buenos Aires.

“Claramente, no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño (…) pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco”, dijo este martes el líder de ultraderecha en su primer viaje al exterior, tras ganar las elecciones el domingo en Chile.

Contexto: Milei recibe a Kast en primer viaje al exterior del mandatario electo de Chile

El gobierno del estadounidense Donald Trump ha incrementado en los últimos meses la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo que ha incrementado los rumores de los posibles planes de Washington de atacar al régimen de Caracas por sus vínculos con el narcotráfico con los grupos que la Casa Blanca considera ligados a Miraflores, como el Cartel de los Soles o el Tren de Aragua.

Los votantes eligieron a José Antonio Kast como presidente de Chile, con el 58 % de los votos.
El mandatario electo de los chilenos aclaró su posición contra el régimen de Maduro. | Foto: AFP

Refiriéndose a los más de 300.000 inmigrantes irregulares en Chile, la mayoría venezolanos, Kast propuso coordinar con otros países de la región la creación de “un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus países”.

En este sentido, dijo haber hablado del asunto con Milei, así como con los mandatarios de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador. “Todos tienen plena consciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable”, dijo.

Contexto: ¿Quién era el padre de José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, que Gustavo Petro dice que es “hijo de un nazi”?

Maduro comparó el lunes a Kast con Adolf Hitler y le exigió “respetar” a los venezolanos en ese país. “Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano. ¡A los venezolanos se respeta!”, dijo Maduro el lunes en su programa semanal de televisión.

Nicolás Maduro y José Antonio Kast
Nicolás Maduro atacó duramente a José Antonio Kast en televisión. | Foto: Getty Images

Kast negó este martes en la rueda de prensa la intención de expulsar a los inmigrantes irregulares el primer día “porque no hay capacidad”. Sin embargo, los instó a que “tomen sus cosas, se vayan y después postulen a ingresar de nuevo con todos los papeles en regla”.

Contexto: Ganó la derecha en Chile: tras el triunfo de José Antonio Kast, ¿cómo queda el panorama político en América Latina?

Unos siete millones de venezolanos emigraron desde 2014, huyendo de la crisis humanitaria, política y económica en su país por cuenta de las políticas del régimen de Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez.

*Con información de AFP.

