Joven compró una chaqueta de segunda mano y se encontró con un un elemento que causó miedo: “no lo puedo creer”

El comercializar ropa de segunda mano se ha convertido en todo un movimiento importante y de moda entre los jóvenes durante los últimos años, aunque esta es una práctica milenaria por motivos de economía, ahora se está promoviendo en conjunto con un “cambio de conciencia ambiental” y un estilo “vintage”, entre otros.

Pues bien, una joven argentina, residente de la provincia de Córdoba, compró una chaqueta de segunda y aprovechó para hacer promoción de esta a través de sus redes sociales, sin embargo, en medio del video, mientras mostraba cómo venía, en qué condiciones estaba la prenda y todos los detalles, se dio cuenta que había algo en los bolsillos.

La joven se dio cuenta que en la prenda venía un kit “sospechoso” con una jeringa usada, y aunque no se dieron más detalles del hecho, sí se inició toda una polémica en los comentarios sobre el origen de la chaqueta. - Foto: Getty Images / Oliver Rossi

La joven se identificó como Victoria Volpi, en sus redes sociales (@vickyvolpi), quien contó en su video que al comprar su chaqueta se percató que la dueña anterior era de origen asiático, coreana o china, según indicó. Afirmando que había decidido adquirirla desde una página de Instagram, ya que se acercaba el invierno y le hacía falta.

‘Me compre una campera y se ve que la dueña era china o coreana, no sé. Mira lo que tenía adentro. No lo puedo creer, me dio cosita”, indicó Volpi en su video, y agregó: “Los bolsillos de la campera venían descosido, metí la mano y encontré todo esto. Papeles que no sé si es coreano o chino, alguien si me puede decir, estas monedas y esa aguja, no lo quiero ni tocar. Así estaba en la campera”.

La joven se dio cuenta que en la prenda venía un kit “sospechoso” con una jeringa usada, y aunque no se dieron más detalles del hecho, sí se inició toda una polémica en los comentarios sobre el origen de la chaqueta. “Es una jeringa, se llama tuberculina. Soy enfermera y vivo con jeringas en los bolsillos tranqui, puede ser por un montón de cosas.”, “que miedo, ¿hiciste el reclamo?, ¿pudiste cambiarla?”, “¿esto es verdad?, cómo te va a venir una campera rota”, “es una jeringa BD que raro que no tenga la aguja. se usa mucho para insulina pero anda a chequear”.

Adulto mayor encontró espeluznante ‘sorpresa’

Un adulto mayor en Inglaterra, Reino Unido, se llevó el ‘susto de su vida’ cuando abrió la nevera y encontró una serpiente enrollada entre el brócoli que compró tres días atrás. El británico, identificado como Neville Linton, reconoció haber quedado ‘estupefacto’ cuando se percató del animal al intentar sacar la verdura.

Su reacción inmediata fue contactarse con familiares para que le ayudaran a sacar el reptil de la casa, más aún al desconocer el riesgo que posiblemente podría representar. El individuo, de 63 años, también reconoció que le temía a ese tipo de animales y, ‘afortunadamente’, había dejado pronto (sin saberlo) la comida en la nevera.

“Fue bastante aterrador. No soy bueno con las serpientes. Es una suerte que no dejé el brócoli en la cocina, o habría estado suelta en la casa”, dijo, según recopiló el diario Daily Star. “Eso habría sido un gran riesgo para nosotros porque tenemos dos personas vulnerables viviendo aquí”, agregó.

El adulto mayor aseguró estar 'inconforme' con la respuesta del local donde compró el brócoli (imagen de referencia, no alude al caso en mención). - Foto: Getty Images / Johnrob

Ese reptil fue identificado como una serpiente de escalera que, de acuerdo con el portal Experto Animal, se encuentra principalmente en España y Portugal. Respecto a si representa o no un peligro, ese sitio web aclara que si percibe una amenaza (por ejemplo en alguna persona) tomará posición defensiva y morderá.

Esa actitud la adopta, sobre todo, cuando protege sus huevos; sin embargo, no tiene veneno. Otro punto a tener presente es que, en medio de la amenaza, puede expulsar una sustancia con olor desagradable, pero que no es tóxica en los seres humanos. Experto Animal aconseja, en caso de un ataque, limpiar y desinfectar la herida.

Linton no dudó en comunicarse con el establecimiento donde compró la verdura. Allí le ofrecieron una compensación que, para él, es ‘insuficiente’. - Foto: Getty Images

En el caso de Neville Linton, el reptil no lo alcanzó a agredir y, posteriormente, fue trasladado al zoológico de Dudle. Al recordar ese episodio, añadió que al principio estaba un poco incrédulo hasta notar movimiento entre el brócoli. “Pensé que estaba bromeando al principio, pero retrocedí cuando vi que comenzaba a moverse. El tipo de la tienda también estaba bastante asustado”, dijo, reseñado por Daily Star.

Tras lo ocurrido, Linton no dudó en comunicarse con el establecimiento donde compró la verdura. Allí le ofrecieron una compensación que, para él, es ‘insuficiente’ ante el riesgo que le supuso ese hallazgo y teniendo en cuenta la vulnerabilidad de dos personas con quienes vive: la suegra y un hijo en condición de discapacidad.