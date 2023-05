Joven cuenta cómo es vivir al lado de un cementerio y se hace viral; los detalles son espeluznantes

No todo el mundo estaría dispuesto a vivir al lado de un cementerio o si quiera a unos metros como lo dejan saber varios internautas a Iraide Elejaga, una joven española, que en TikTok es conocida por entregar trucos de belleza. No obstante, algunos de sus videos están enfocados en su experiencia, al residir justo al lado de un campo santo.

De hecho, prácticamente todo el panorama de tumbas y hasta una capilla son perceptibles desde algunas habitaciones de su vivienda, ubicada en la región autónoma de Euskal Herria. Lo que para otros podría resultar en una idea ‘inconcebible’, para ella es parte de su día a día, razón por la cual está más que acostumbrada y tener de vecinos a decenas de fallecidos no le despierta consternación o miedo.

La europea también es partidaria de que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Independientemente de ello, respecto a la razón por la cual el límite entre su casa y el panteón es casi ‘imperceptible’, la mujer explicó que la propiedad había sido comprada por su tatarabuela y alrededor solamente estaba una iglesia y algunas fincas.

La joven asegura que no cree en lo paranormal, pese a reconocer algunos hechos 'extraños'.

“¿Qué pasó? Empezó a morir la gente y la iglesia necesitaba más terreno para el cementerio, entonces ofrecieron comprarle las fincas de la casa a mi tatarabuela, pero ella” se negó. “Llegó el franquismo” y ese régimen político “tenía mucho poder y el ciudadano poco, entonces a mi bisabuelo le expropiaron las tierra, por lo cual quedó mi casa, cementerio, iglesia y cementerio (...)”. El lugar está “rodeado porque desde nuestro patio también se ven tumbas”.

¿Alguna experiencia paranormal?

Son varios los videos que la española ha dedicado para contar sucesos ‘paranormales’. Uno de los hechos en ese campo santo (recordado por su mamá) habría ocurrido en la década de los cuarenta cuando el tío de su abuelo era enterrador y presencio algo que al evocar la deja ‘perpleja’. Según relató, como es usual en algunas partes, al cabo de un tiempo de las exequias los restos se retiran para colocar a más fallecidos.

La española también mostró la vista desde el cementerio a su casa.

En una de las exhumaciones el hombre habría encontrado los huesos “boca abajo” como si aquella persona; por ejemplo, hubiese sido enterrada vida como explicación al movimiento ‘sin razón’ del cuerpo. Además la tapa del ataúd, en su interior, estaba completamente arañada. “Evidentemente, ahora con todos los avances médicos esto no pasa”, dijo.

En otro caso, más reciente, Iraide Elejaga reveló que su perro eventualmente se pone a ladrar “a la nada mirando al cementerio”. Aunque la joven enfatiza en su escepticismo sobre ciertos eventos, hay algunos que reconoce no encontrarles alguna explicación como uno ocurrido el mes pasado cuando estaba cenando.

“De repente se empezó a escuchar un ruido rarísimo, rarísimo. No sabemos lo que es o de donde viene. Dijimos ‘sin más, debe ser algún vecino‘, pero de repente mi perro se puso a ladrar (nuevamente) a la nada, le abrías la puerta de la cocina y se iba corriendo al patio como si hubiese algo (...). Es un poco turbio”, afirmó.

Cuando hay entierros todo el protocolo se escucha desde aquella propiedad, incluso los cánticos en la iglesia, y su familia evita colocar música en alto en ese momento.

La joven respondió por qué su familia no se muda de allí.

La europea reitera que para ella el vivir allí es natural e intenta no prestar mayor atención. “Yo no pienso todo el tiempo que estoy conviviendo con una tumba al lado. También es cierto que puede ayudar, aunque hayan pasado cosas un poco raras, no creo en lo paranormal (...). No es algo de tenerme que acostumbrar a vivir al lado del cementerio”.