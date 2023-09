Joven de 17 años murió luego de un fuerte dolor en la garganta: pensamos que teníamos días, “pero se convirtieron en horas”

Según recoge el medio local WalesOnline, el plan inicial de las vacaciones tuvo un giro inesperado, ya que Leah Rogers tenía planeado viajar con su hermana, sin embargo, esta decidió no ir. Para no perder los esfuerzos, la joven emprendió las vacaciones con su grupo de amigas, y aunque durante las vacaciones no pasó nada que la afectara, fue después de su regreso que comenzó a sentirse mal.