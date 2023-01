Joven es tildada de ‘cazafortunas’ por salir con un hombre 33 años mayor: “dicen que podría ser mi padre”

Una mujer británica es tendencia en redes sociales, tras defenderse de quienes la cuestionan por salir con Jeff Winn, un hombre millonario que le lleva más de 30 años. Su nombre es Allana Luke, quien con 24 años, asegura sentir por su pareja un “amor genuino”, alejado de las constantes críticas que recibe por la diferencia de edad.

La ahora pareja se conoció a través de la aplicación de citas Tinder y, aunque asegura percibir que su relación no pasa distante a los ojos de los demás, reconoce que comprende a quienes pueden pensar que sus intenciones son económicas. “Dicen que podría ser mi padre y me acusan de estar con él por su fortuna”, dijo la joven, según recogieron medios internacionales.

“No se puede negar que Jeff parece mucho mayor que yo, lo que puede hacer que las personas pongan los ojos en blanco cuando nos ven (...). Automáticamente asumen que solo soy otra novia detrás de su dinero”, agregó. Para dejar atrás las especulaciones, Luke aseguró haber sugerido firmar un acuerdo prenupcial y así no allanar más el camino de las dudas.

Así comenzó la relación

Luke y Winn (de 57 años) se conocieron en Reino Unido en octubre de 2020 y, una vez su relación empezó a estabilizarse, decidieron que era el momento de empezar a vivir juntos. Fue así como la británica se mudó con él a un castillo restaurado, localizado en el suburbio de Jesmond, Newcastle.

La joven confiesa que siempre sintió atracción hacia los hombres mayores, al estar cansada de salir con personas “inmaduras”. Por ello, cuando recurrió en su momento a Tinder, ajustó la edad de su interés al ampliar el rango a hombres entre los 25 y 60 años.

La pareja británica se conoció en 2020. - Foto: Instagram @jeff.winn

“El perfil de Jeff me hizo detenerme, ya que su foto era una de él parado afuera de su castillo. Estaría mintiendo si no dijera ‘wow’ (...). Su biografía decía que acababa de terminar de restaurarlo, así que pensé que sería una buena historia para contarles a los amigos, incluso si no funcionaba”, dijo la mujer, de acuerdo con The Mirror.

La pareja se comprometió el año pasado. - Foto: Instagram @jeff.winn

En cuanto al proceso de convivencia, según ella, algunas discrepancias fueron por quién prefería salir más a fiestas (Winn) que el otro. Ese es un aspecto en el que la inglesa ha notado un cambio, durante el tiempo que llevan de pareja; además, la diferencia de edad no fue impedimento para que encontraran otros puntos en común desde el principio.

Renunció a su trabajo

“Es tan tranquilo y divertido. Acepté ir a Marbella con él la semana siguiente porque acababa de dejar mi trabajo como agente de viajes”. Esa, una de sus primeras salidas juntos, duró poco más de dos semanas y coincidió con el cumpleaños número 22 de ella, cuando recibió unos aretes de diamantes.

The Mirror informó que el castillo en el que viven tiene una persona para el aseo, un administrador de fincas y tres jardineros. El espacio es de tal magnitud que da vía para su propio cine, casi 20 baños y un jacuzzi; sin embargo, la mujer reiteró que lo material o la belleza no es lo que centra su unión.

“Seguiría estando con él, incluso si perdiera esta casa y se declarara en bancarrota; pero supongo que eso es algo que no puedo probar a menos que suceda (...). Él dice que si perdiera toda mi apariencia mañana también estaría conmigo”, recopiló ese medio.

La pareja vive en un castillo restaurado en el suburbio de Jesmond, Newcastle. - Foto: Instagram @jeff.winn

Con respecto a los planes juntos, “es muy generoso y le encanta hacer felices a todos los que lo rodean. Nos encanta viajar y hemos pasado diez semanas en Tailandia”, añadió.