Joven pensó que la acechaba un fantasma, pero lo que descubrió la aterró mucho más: “llamé a una médium”

- Foto: Fotogramas / 00:16 (imagen 1) - 02:54 (imagen 2) / Plottwist: me encariñe y le puse gus gus / TikTok @cantiok

- Foto: Fotogramas / 00:16 (imagen 1) - 02:54 (imagen 2) / Plottwist: me encariñe y le puse gus gus / TikTok @cantiok

En las plataformas digitales algunos influencers suelen enfocar su contenido en sucesos ‘paranormales’ de los que aseguran haber sido blanco o comparten videos que avivan tanto el escepticismo como creencias entre sus seguidores. Varias cuentas en redes, como TikTok, intentan ahondar en el ‘eterno’ debate de si realmente hay o no un plano después de la muerte.

Así como ese tipo de escenarios conforman una de las múltiples categorías de videos en internet, otros tienen su foco en clips de entretenimiento mediante los denominados story times. Parte de estos, por ejemplo, siembran en los internautas el interés por supuestos episodios sobrenaturales que, finalmente, terminan siendo algo completamente diferente.

Ruidos en la noche le hicieron pensar que convivía con un fantasma. - Foto: Fotograma / 00:16 / Plottwist: me encariñe y le puse gus gus / TikTok @cantiok

Ese justamente fue el caso de una mujer argentina, quien estaba convencida de que venía siendo acechada por un fantasma al escuchar eventualmente ruidos ‘extraños’ en su vivienda, sin una inmediata explicación lógica. La joven @cantiok afirmó que regularmente esos episodios ocurrían en la noche y se avivaban cuando escuchaba cómo los cubiertos eran arrojados por las escaleras.

“Ahí contacté a una amiga que es médium para que me sacara al fantasma de mi casa”, dijo la joven antes de compartir el breve fragmento de un audio en WhatsApp en el cual se le escuchó decir: “es sobre un fantasma que hay en mi casa. No sé cómo hacer para que se vaya porque ya ayer me asustó mucho”.

No era un fantasma, ¿entonces?

Toda una sorpresa se llevó cuando encontró, de repente, el origen de los ruidos y entendió que, al menos en su caso, no se trataba de una experiencia ‘paranormal’ como creía. Lo que la estaba ‘acechando’ era una rata, la impresión inicial le puso los ‘pelos de punta’ cuando la vio por primera vez al llegar a su hogar sobre las 12 de la noche.

“Veo que detrás de la cama sale corriendo una rata (...). Claro, a mí me agarra un ataque de nervios. Yo llamo a mi papá y le digo que venga a rescatarme. Agarro todas mis pertenencias y me voy. Al otro día voy a un lugar y digo ‘dame el mejor veneno del mundo’. En medio de esos primeros días @cantiok se fue a vivir con sus papás, pero a su regreso lo que pasó dejó ‘atónitos’ a sus seguidores: empezó a convivir con el roedor.

“La rata educadísima (...). Ella iba al baño mío y hacía sus necesidades (...), pero claramente yo no podía convivir” con ese animal. Por esa razón siguió en su intento por dejar veneno, pero esta continuaba en los rincones de aquel lugar hasta cuando dejó nuevamente su casa sola con una trampa y al volver el roedor había caído.

La joven le puso 'Gus Gus' de nombre a la rata. - Foto: Fotograma / 03:29 / Plottwist: me encariñe y le puse gus gus / TikTok @cantiok

Sin embargo, lo curioso es que la joven afirmó sentir lástima. “Me dio mucha pena, estaba temblando con una cara de asustada, semi llorando” y terminó por encariñarse. “A la rata ya le puse Gus Gus” comentó. Poco después, el papá de la argentina se llevó al animal en una jaula, luego de que ella le manifestara que no quería matarla.

Entre las reacciones, algunos expresaron que hubiesen preferido ser ‘atormentados’ por un fantasma, pero no un encuentro con el roedor y al tener en cuenta su tamaño, otros hicieron comparaciones con un gato. Una seguidora comentó que había tenido una experiencia similar durante una semana.

Algunos de sus seguidores compararon el animal con un gato (por su tamaño). - Foto: Getty Images / Robert Pickett

“Me imaginé una ratita tierna, eso es gigante”, “Prefería el fantasma”, “Tiene el tamaño de un gato”, “Yo no podría. Duermo afuera cuando veo una, se me eriza todo el cuerpo”, “Me muero solo de pensar que conviviste con eso”, “¿Pero la dejaron vivir? Pobrecita, ¿dónde terminó?”, “Si hay una, hay más”.