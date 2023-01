Joven pidió comida rápida en un McDonald’s de Estados Unidos, pero por error le entregaron 5 mil dólares

Hoy en día, los testimonios en redes sociales aumentan sin parar, pues estas plataformas se convirtieron en un medio por el cual muchos buscan adquirir visibilidad y ser tendencia. Desde un perro guiando a un rebaño de ovejas, hasta el reto de unos jóvenes que tomaron clonazepam y no debían dormirse, son algunos de los ejemplos que abundan en TikTok.

Si bien hay algunos contenidos que son peligrosos, hay otros que llaman la atención por su peculiaridad. Tal es el caso de un joven estadounidense que resultó encontrando una buena suma de dinero, luego de comprar un combo de alimentos de los reconocidos establecimientos de McDonald’s.

De acuerdo con lo que dice Josiah Vargas, a través de su perfil de la red social china @dookiedoeboy, en su poder resultaron cinco mil dólares en efectivo y todo por ir a visitar el restaurante de comida rápida.

Como cualquier otro cliente, el joven que vive en Luisiana, al sureste de EE. UU, recibió una bolsa con el combo de hamburguesa que pidió, luego la abrió para ponerse a comer, pero notó que no estaban los alimentos; al contrario, encontró varias bolsas de los billetes norteamericanos que sumaron la gran suma de cinco mil dólares.

“Acabo de ir a McDonald’s a pedir un McMuffin de salchicha y me dieron esta bolsa, pero ¿qué hay dentro? Es como un depósito, porque hay varios miles de dólares aquí”, explicó el joven anglosajón.

Billetes de 100 dólares - Imagen de referencia. Getty Images. - Foto: Getty Images

¿Devolvió el dinero?

En esta situación, hay quienes deciden devolver el dinero o quedárselo. En el caso de Vargas tomó el camino correcto: “No entiendo qué es, ni por qué harían algo así, pero tendré que devolverlo porque soy una buena persona”, aseguró frente a la pantalla de su teléfono celular.

En ese orden de ideas, Josiah Vargas, quien se encontraba dentro de un automóvil, prefirió devolver los miles de dólares, aunque con ello no quiso decir que no necesitara el dinero; de hecho, contó en la popular plataforma de creación de piezas audiovisuales que está comprometido, por lo que la bolsa de dólares serían de gran ayuda.

Incluso, en la declaración, el mismo joven se cuestionó: “Chicos, ¿por qué me hacen esto a mí? No tienen idea de lo mucho que necesito este dinero. ¿Por qué me ponen en esta situación?”.

dólares voladores - Foto: Getty Images/iStockphoto

A pesar de todo, en esta oportunidad la ética pudo más que la necesidad, entonces, el estadounidense se devolvió hasta el McDonald’s y bromeó un poco.

Al momento en el que llegó al lugar preguntó con tono gracioso si lavaban dinero, pues cinco mil dólares no se consiguen de la noche a la mañana. En el fragmento de TikTok, a Josiah le tocó dejar de grabar, pues los empleados del restaurante lo abrazaron si cesar, ya que el personal no creyó que el mismo cliente devolvería las bolsas con dólares.

“¿Aquí hacen lavado de dinero? Entonces qué es esto…”, expresó primero el joven. Luego, agregó: “Tuve que cortar a mitad de grabación porque todos me estaban abrazando y agradeciendo. Supongo que ahora tendré comida gratis por un mes”.

¿Le dieron recompensa?

Y es que las palabras del norteamericano tuvieron poder, pues el mismo día que entregó el dinero, comentó que lo llamaron y le dieron 200 dólares por su desinterés, además de comida gratis por un mes.

En un principio el bono de comida gratis por 30 días no le funcionó a Josiah Vargas, pero luego se disculparon con él. “Me llamaron por teléfono y se disculparon por haberme cobrado mis órdenes en días pasados, me pidieron ir a la sucursal para regresarme esos pagos y hasta me dieron más comida. Creo que estaré haciendo reseñas de comida de McDonald’s a partir de ahora y veremos cuánto subo de peso”, relató el joven hace unos días.