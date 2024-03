Juicio a Polanski en Francia: acusado de difamación por denunciante de agresión sexual

El director franco-polaco, de 90 años, no asistió al juicio ante el tribunal correccional de París , donde sí estaba vestida de negro la denunciante, de 56 años y residente en el Reino Unido, constató una periodista de AFP.

El director de las galardonadas películas El Pianista y Chinatown siempre ha negado estas acusaciones por hechos prescritos, que no le han impedido trabajar. Desde hace más de 40 años, está considerado como un prófugo en Estados Unidos, donde fue condenado por mantener relaciones sexuales ilegales con Samantha Gailey, una menor de 13 años.

En esta imagen de archivo, Judith Godreche, miembro del reparto de la película "The Overnight", posa en el estreno de la cinta en el Festival de Cine de Los Ángeles, en Los Ángeles, el 13 de junio de 2015. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP, archivo) | Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

En mayo de 2010, en pleno festival de Cannes, Charlotte Lewis afirmó que la “agredió sexualmente” durante un ‘casting’ en su domicilio en París en 1983, cuando ella tenía 16 años. La actriz, que actuó en la película “Piratas” de Polanski en 1986, no lo denunció, pero declaró ante la policía estadounidense.

Polanski, nacido en París en 1933, replicó en 2019 que se trataba de una “odiosa mentira” , en una entrevista con la revista francesa Paris Match. Según Paris Match, el director sacó una copia de un artículo de 1999 del ahora desaparecido periódico sensacionalista británico News of The World, sobre una entrevista a Lewis.

El diario británico atribuía a Lewis estas declaraciones: “Quería ser su amante, probablemente lo deseaba más que él”. Pero la actriz denunció en 2010 que no eran “exactas”. La intérprete presentó entonces una denuncia por difamación, que en Francia suelen implicar casi automáticamente un juicio. Stuart White, el experiodista que escribió el artículo de News of The World, también asistió al juicio como testigo a pedido de la defensa.