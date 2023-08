La advertencia de las autoridades en el norte de Europa: quédense en casa ante unas lluvias que ya suman 2 muertos

Las autoridades noruegas advirtieron el martes a la gente que se preparara para unas “lluvias extremadamente intensas” después de que la tormenta Hans provocara dos muertes, arrancara tejados e interrumpiera el verano en el norte de Europa.

Fuertes vientos seguían golpeando la región acompañada por lluvias y causaron una larga lista de complicaciones en Noruega, Dinamarca, Suecia, Lituania, Finlandia, Estonia y Letonia. Se cancelaron transbordadores, se aplazaron vuelos, calles y carreteras quedaron inundadas y había árboles derribados, así como heridos por ramas caídas. Miles de personas seguían sin electricidad el martes.

En Oslo, las autoridades instaron a la gente a trabajar desde casa. En su sitio web, el Directorado Noruego de Energía y Recursos Hídricos advirtió de “lluvias extremadamente intensas” en el sur del país y dijo que “debe evitarse el tráfico innecesario”.

“Esta es una situación muy grave que puede provocar amplias consecuencias y daños. Habrá extensas inundaciones, daño por erosión y daños por inundación en edificios e infraestructura”, indicó la agencia en la versión en inglés de su sitio web.

En Finlandia, las autoridades instaron a la gente a reconsiderar si “es necesario salir” al mar, indicó Ville Hukka, portavoz de la Guardia Costera del Distrito del Golfo de Finlandia, en declaraciones recogidas por el diario Hufvudstadsbladet.

El Instituto Hidrológico y Meteorológico Sueco (SMHI) emitió el martes alertas rojas para zonas del centro de Suecia por “gran cantidad de lluvia que provocará caudales extremadamente altos en arroyos y torrentes en varios lugares”.

Las inundaciones y desprendimientos cortaron docenas de carreteras en el sur de Noruega y la vecina Suecia, y docenas de personas fueron evacuadas. Había reportes de helicópteros empleados para sacar a gente de zonas afectadas.

Por su parte, el Instituto Meteorológico de Dinamarca informó de olas de hasta 8 metros (26 pies) y casas junto a la playa que habían sido arrastradas al Mar del Norte.

Una mujer de 50 años murió el lunes en Lituania debido a árboles caídos cerca de la frontera con Letonia. En el centro de Suecia, un tren descarriló parcialmente porque el agua había arrastrado el dique que había bajo las vías. Tres personas sufrieron heridas leves.

También el lunes murió una segunda persona cuando un árbol le cayó encima en Letonia, cerca de la frontera con Bielorrusia. El hombre murió de sus heridas, según la televisión letona, que no identificó a la víctima.

En Estonia, casi 10.000 personas estaban sin electricidad el martes por la mañana, según el Baltic News Service, la principal agencia de noticias de la región.

Las autoridades noruegas mantuvieron la alerta por tiempo extremo en su nivel más alto en el sur de Noruega debido a las intensas lluvias, aludes de lodo e inundaciones repentinas. También enviaron mensajes de texto en varios idiomas, como inglés, para advertir a los turistas del mal tiempo.

