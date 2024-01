La “antigua Roma” bajo la catedral de Colonia

“Hemos excavado una superficie enorme y llegamos hasta la época romana”, explica la arqueóloga Ruth Stinnesbeck. “Enorme” quiere decir que han excavado unos 4.000 metros cuadrados del pasado bajo la catedral de Colonia, a una profundidad de unos tres metros y medio; en el punto más hondo, la excavación llega incluso a 16 metros bajo tierra. Allí hay una gran cantidad de piezas muy bien conservadas que aún no han sido descubiertas, “a diferencia de lo que ocurre en el resto de la ciudad, donde los edificios antiguos se sustituyen constantemente por otros nuevos y, por tanto, no queda mucho bajo tierra”, explica Stinnesbeck.

La Segunda Guerra Mundial permitió las excavaciones