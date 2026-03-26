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La Casa Blanca publicó dos misteriosos videos, borró uno y generó revuelo en redes sociales

Los videos fueron publicados en la red social X e Instagram y se volvieron tendencia tras millones de visualizaciones.

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Redacción Mundo
26 de marzo de 2026, 7:05 a. m.
Los videos fueron publicados en la red social X.
Los videos fueron publicados en la red social X. Foto: X/@WhiteHouse

El miércoles 25 de marzo, por la noche, se publicaron dos videos misteriosos en las cuentas oficiales de la Casa Blanca (X e Instagram). Estos clips cortos, grabados en vertical, causaron mucho revuelo en internet porque no estaba claro su propósito. Uno de los videos fue eliminado posteriormente.

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Ese primer clip se publicó alrededor de las 9:15 p. m. y mostraba un par de botas negras de punta mientras se oía la voz de una mujer que preguntaba: “Se lanzará pronto, ¿verdad?”. Un texto en el video decía: “Activa el sonido”.

El vídeo fue posteriormente eliminado de las cuentas de la Casa Blanca en X e Instagram aproximadamente 90 minutos después de su publicación.

El segundo video, publicado a las 10:00 p. m. y que aún permanece en línea este jueves 26 de marzo, muestra una pantalla negra con el sonido de una notificación de mensaje de texto de un iPhone.

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En un fotograma se podía ver brevemente una bandera estadounidense. La publicación tenía emojis de un teléfono y un altavoz que estaba sonando.

Hasta el momento, no existe ninguna referencia clara sobre el contexto de las publicaciones, las cuales alcanzaron millones de visualizaciones. Ante esta falta de información, numerosos usuarios en internet especularon que las cuentas podían haber sido hackeadas o que algún funcionario intentaba comunicar un mensaje de manera enigmática.

La Casa Blanca no ofreció una respuesta inmediata frente a la solicitud de declaraciones.

Tampoco resultó evidente en un primer momento si los videos fueron difundidos de forma deliberada.

Como un videojuego: el video con el que la Casa Blanca mostró los ataques a Irán en redes y que genera controversia

Estas publicaciones se añaden a episodios previos en los que las cuentas oficiales de redes sociales de la Casa Blanca, durante la administración Trump, difundieron contenido con características similares a los memes.

“Esto es un comportamiento psicótico”, dijo John Jackson, veterano militar estadounidense y crítico del Gobierno. “Estamos en medio de un conflicto importante y ellos publican tonterías vagas al estilo de La guerra de los mundos. ¿Qué demonios se supone que significa esto?“, dijo el exmilitar según un artículo del NY Post.

El video difundido por la Casa Blanca mezcla imágenes del videojuego con los ataques a Irán, provocando rechazo en redes sociales.
Previamente,la Casa Blanca ha difundido diferentes videos usando imágenes de videojuegos con los ataques a Irán. Foto: Captura transmisión

Otros especularon que los vídeos eran algún tipo de mensaje codificado para el pueblo de Irán, una advertencia de un ataque nuclear táctico o un anuncio sobre actividad extraterrestre.

Los videos tuvieron millones de vistas y se hicieron muy populares, creando dudas entre los usuarios de redes sociales sobre si las cuentas de la Casa Blanca fueron hackeadas o si la administración del presidente estadounidense Donald Trump estaba enviando un mensaje críptico.