La dura columna del ‘Wall Street Journal’ sobre el recrudecimiento de la violencia en Colombia: “Un narcoestado florece”

Este domingo 15 de junio fue publicada una dura columna en el medio estadounidense The Wall Street Journal , titulada El auge de los narcoterroristas en Colombia .

“Desconocemos sus motivos. Pero no es descabellado suponer que fue instigado por alguno de los muchos intereses criminales que buscan desestabilizar la democracia colombiana. Es una lista larga en un país donde la intersección entre política y crimen es densa. Colombia vive un nivel de violencia, ligado a organizaciones criminales transnacionales, no visto en décadas. Gran parte de esta violencia se concentra fuera de las grandes ciudades, pero no se detendrá allí. El ataque al candidato es una llamada de atención”, se indica al respecto en dicha columna.