“La izquierda no sabe conjugar el verbo trabajar”: Francisco Camps, líder político del PP español habla de la consulta de Petro

No piensa en España, no piensa en los españoles, no piensa en la democracia, no piensa en la libertad, en la Constitución, en el bienestar, en la prosperidad, en la economía. No piensa en nada de esto, piensa en mantenerse en el poder como sea. Y si un día tiene que apoyar a alguien en concreto, se le apoya, aunque luego se le abandone. Y si un día no tiene que aparecer por Valencia, no se aparece por Valencia y no se compromete con los valencianos, como ha sucedido.