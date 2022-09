La mano derecha de Rodolfo Hernández se retira de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, esta es la razón

Mediante un comunicado, Óscar Jahir Hernández, quien era el director político de Rodolfo Hernández, anunció su retiro del Partido de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, renuncia que se da en medio del alejamiento de Juan Carlos Cortés y Érika Sánchez de esa colectividad.

Hernández trabajó con el ingeniero cerca de tres años, desde 2019. Estuvo presente en el proceso de firmas de su campaña, en la recolección de firmas a la Cámara y luego en la primera y segunda vuelta para la Presidencia.

“Tomé la decisión de retirarme porque con la entrega de la personería del partido jurídico han cambiado muchas cosas al interior del movimiento. Yo tenía unas funciones asignadas como director político... Un director político que se movió por todo el país, hablando con la gente, conformando equipos... Pero lastimosamente el caso de veedor en este nuevo partido, primero no me llena las expectativas y segundo, voy a encerrarme en una oficina a trabajar y eso no es lo mío, realmente no es lo mío”, le contó Hernández a SEMANA.

Con un profundo agradecimiento por el @ingrodolfohdez, me permito informarles la decisión personal que he tomado el día de hoy con el fin de poder ayudar a quienes todavía creen que se puede seguir luchando por un país diferente al que tenemos hoy. https://t.co/MZTsk4Heu3 — Oscar Jahir Hernández Rugeles (@oscarjahir_) September 3, 2022

Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández, asumió la dirección del movimiento, que recientemente se convirtió en partido político. Sobre la conformación de este ente, se conoce que hubo descontento entre algunos miembros, como lo indican Érika Sánchez y Julián Cortés.

Sobre esto, Óscar Hernández explicó que la manera en que se está llevando a cabo la dirección no es la misma en que él quiere trabajar.

“Desde un principio yo consideré importante sobre lo que ya se había hecho con los territorios. Pero digamos que esa parte gerencial, lo que tiene doña Socorro con el partido es lo que no permite salir al territorio. Yo no puedo estar de acuerdo en que la política se haga detrás de un escritorio. La política hay que hacerla en la calle, con la gente que fue la que salió en las caravanas a participar, a motivar a que votaran por Rodolfo Hernández. Es en los territorios donde uno debería encontrar los liderazgos y no pidiendo hojas de vida a personas que uno nunca ha conocido en la vida”, agregó el exdirector político.

Asimismo, Hernández detalló que quiere continuar el trabajo iniciado en el país, elemento que considera importante para hacer política, y explica que su interés está enfocado en rescatar y motivar a las personas que participaron en la campaña y que se esforzaron porque los demás votaran por el proyecto del ingeniero. “A esa gente hay que rescatarla, hay que motivarla. Eso es lo que quiero dedicarme a hacer, a apoyarlos a ellos desde ya bien sea una organización cívica, por firmas o en la misma liga si se llega a dar la oportunidad”.

Otro de sus cuestionamientos al partido es la manera en que se han sumado nuevas personas, pues al parecer la dirección de Socorro Oliveros ha trabajado con una dinámica diferente.

“Yo siento que hay gente que trabajó demasiado por esta campaña y en todo el país, donde pusieron su esfuerzo, su empeño, dinero, su familia, para sacar el proyecto adelante. A mí me parece que esas personas son las primeras que deben ser llamadas a ocupar los cargos públicos, que posiblemente se den a través de un aval de la Lucha contra la anticorrupción. Y no solamente pedirle la hoja de vida a alguien que jamás estuvo en el proceso y que por muy buena hoja de vida que tenga vaya a ocupar a una posición por encima de los que verdaderamente trabajaron y se empeñaron”, señaló.

Sobre su relación con Rodolfo Hernández, el exdirector menciona que su retiro fue aceptado de buena forma y el político le extendió su apoyo en caso de que inicie una carrera política. “Muy bien, muy bien. El ingeniero me manifestó que si se diera mi retiro, él siempre estaría dispuesto a darme el apoyo en alguna aspiración que tuviera en materia política. Pero digamos que por ahora ese no es mi interés. Ser alcalde, diputado... ese no es mi interés”, agregó.