La terminal “zombi” de Barajas: autoridades intentan desalojar a personas sin hogar del aeropuerto más importante de España

| Foto: Europa Press via Getty Images

Varias personas en la entrada de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el 21 de mayo de 2025 en Madrid, España. Unas 400 personas pernoctan a diario en la T4, lo que ha generado controversia entre las administraciones | Foto: Europa Press via Getty Images

Y el Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha indicado que no consta que estas personas sean solicitantes de asilo y ha instado al Ayuntamiento a asumir sus competencias en materia de servicios sociales.

| Foto: Europa Press via Getty Images

Una persona duerme en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, el 12 de mayo de 2025 en Madrid, España. Cientos de personas sin hogar viven y duermen en las instalaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. | Foto: Europa Press via Getty Images

Sin embargo, “nosotros no queremos nada de ayuda, no queremos nada. Solo queremos que no nos molesten”, insiste Meza.