El viernes en la noche, poco tiempo después de que el Senado de Paraguay tomara la decisión de destituir al presidente Santiago Peña, un grupo de policías rodeó la residencia del caído exmandatario para capturarlo. “Conforme a la votación, se declara culpable al acusado por mal desempeño de sus funciones y, en consecuencia, se le separa de pleno derecho de su cargo como presidente de Paraguay”, dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez.

Santiago Peña, el economista caído en desgracia por una crisis bancaria en Paraguay

La votación era abrumadora: de 45 votos, 44 congresistas estuvieron a favor de sacar al primer mandatario y un voto no se contó por ausencia. El Parlamento no permitió que el presidente renunciara, como era su deseo, en medio de la crisis bancaria que generó la intervención de Ueno Bank tras la determinación del Banco Central de que no cumplía con los requisitos mínimos de solvencia exigidos. Esa decisión produjo que tres millones de personas se quedaran sin acceso a su dinero, en un país de un poco más de seis millones de habitantes. El caos fue total.

La debacle de Ueno Bank terminó arrastrando a Peña en apenas cuatro días. Como el Senado no le aceptó la renuncia, el presidente tuvo que enfrentar un juicio político exprés que lo dejó a disposición de la justicia. Pero la historia económica que se tejió detrás es mucho más larga.

La intervención de Ueno Bank dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros. Foto: AP Photo/Jorge Saenz

Todo inició en 2018, cuando Santiago Peña, entonces ligado al mundo financiero, adquirió 1.500 acciones de Credicentro, una entidad que fue después comprada por el Grupo Vázquez y que terminó llamada Ueno Holding. En poco tiempo, a través de una expansión acelerada, la compañía se convirtió en un banco digital líder en el país. En 2023, Santiago Peña ganó la Presidencia, por el Partido Colorado con el 42 por ciento y declaró este conflicto de interés: sus acciones de Ueno tenían para la época un valor equivalente a unos 845.000 dólares.

Vicepresidente Pedro Alliana jura como nuevo presidente de Paraguay tras destitución de Santiago Peña

Los cuestionamientos por la relación del Gobierno con el grupo financiero crecieron en octubre de 2024. Allí fue polémica la adquisición de bonos de la entidad por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal encargado de administrar recursos de la seguridad social.

La operación, por cerca de 250.000 millones de guaraníes, alrededor de 32 millones de dólares de entonces, se realizó a un plazo de siete años. En ese momento, Peña rechazó las acusaciones de conflicto de intereses y calificó las publicaciones periodísticas sobre el asunto como una campaña política en su contra. Menos de un año después, Peña dejó de ser accionista del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.

Santiago Peña quedó bajo detención domiciliaria luego de perder su investidura presidencial y los fueros. Foto: Getty Images

En 2026, la investigación técnica del Banco Central comenzó a identificar indicios de operaciones crediticias de Ueno con empresas vinculadas a su propio grupo controlador que podrían haber superado los límites legales. Las autoridades también encontraron debilidades en la documentación de determinados préstamos y problemas relacionados con una gran falta de liquidez dentro del funcionamiento de la entidad. En resumen, el grupo Ueno les prestaba dinero a sus demás empresas con los activos de sus clientes.

La policía captura a Santiago Peña tras su destitución como presidente de Paraguay

A pocos meses de que estallara el escándalo, un memorando técnico elaborado por Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos, habría advertido sobre inconsistencias en los balances de Ueno. Según una reconstrucción publicada por el diario argentino La Nación, el documento circuló dentro del Banco Central en julio. Luego, Rivarola fue trasladado fuera del organismo de supervisión bancaria y designado miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo, frenando así cualquier investigación.

El presidente paraguayo presentó su renuncia en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó el avance del juicio político con 78 votos y remitió el proceso al Senado. Foto: Redes sociales Santiago Peña

La situación de Ueno comenzó a generar preocupación entre bancos, calificadoras y legisladores. Fitch cambió a negativa la perspectiva de la entidad, mientras crecían los cuestionamientos. La presión también alcanzó al Banco Central y a su presidente, Carlos Carvallo, quien había dirigido anteriormente Ueno.

Los accionistas anunciaron una capitalización de emergencia de 100 millones de dólares para intentar estabilizar la entidad. Sin embargo, el aporte resultó insuficiente para cubrir su déficit patrimonial y el Banco Central decidió intervenir, después de constatar que su índice de solvencia había caído al 5,56 por ciento, frente al mínimo regulatorio del 12 por ciento. Esa decisión desató el caos en el país y provocó pánico económico. Cerca de tres millones de clientes se quedaron sin acceso a sus cuentas y salieron desbocados a los cajeros a recuperar su plata. Las protestas se tomaron las calles.

Renunció Santiago Peña, presidente de Paraguay, en medio del escándalo de Ueno Bank

La investigación de la Fiscalía encontró indicios de que parte de los préstamos concedidos a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez habrían terminado en otras sociedades del mismo conglomerado, en lugar de financiar las actividades para las que fueron solicitados. También se investigan operaciones de cancelación de deudas con recursos provenientes de compañías vinculadas y la transferencia de una cartera crediticia por 74,4 millones de dólares a otra sociedad. Según el Ministerio Público, los saldos pendientes de las operaciones examinadas ascienden a 166,9 millones de dólares.

El Gobierno anunció medidas para devolver parte de los ahorros: el sistema de garantía de depósitos protege hasta 75 salarios mínimos por persona y una modificación legal permitirá adelantar pagos de hasta 40 salarios mínimos. Sin embargo, todavía quedan dudas sobre cuándo se devolverá el dinero y qué pasará con quienes tenían ahorros superiores a esos montos.

Las autoridades investigan presuntas irregularidades en los préstamos de Ueno Bank a empresas vinculadas con su grupo controlador. Foto: AP Photo/Jorge Saenz

Cuando presentó su renuncia, Peña dijo que se trataba del “día más difícil” de su vida. Según él, la decisión se fundamentaba “pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”. Peña, desde sus redes sociales, aseguró, ante la negativa de aceptar su renuncia al cargo: “Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”. Y agregó: “Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas”, dice en su comunicado dado a conocer en la tarde del jueves 5 de noviembre.

El viernes en la mañana, Peña publicó una foto en la que aparecía con su equipo de defensa. “Junto con mis abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, estamos esperando que el Senado otorgue mi solicitud de prórroga del plazo para ejercer mis derechos constitucionales de defensa, ante su notoria insuficiencia”, escribió.

Horás más tarde, el vicepresidente Pedro Alliana asumió el mando de Paraguay al ser el sucesor constitucional para completar el periodo presidencial, que termina en agosto de 2028. En un extraño trino, Peña volvió a explicar su renuncia: “Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”.

La crisis de Ueno Bank terminó desencadenando la salida de Santiago Peña de la Presidencia de Paraguay. Foto: Getty Images

“Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados”, añadió.

Al poco tiempo, las autoridades ya estaban en su casa. El diario ABC de Paraguay reportó cómo se hizo la captura. “Permitió el ingreso voluntario a su vivienda y se puso a disposición de todos los efectos procesales”, aseguró el fiscal y agregó: “Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio; se dio cumplimiento a la orden fiscal”.

Al haber perdido el juicio político, Peña ya no tiene investidura presidencial ni inmunidad de fueros. El sábado está citado a una indagatoria a las 11:00 a. m. en la sede del Ministerio Público. Los peores días de su vida apenas comienzan.