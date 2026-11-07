Las cuatro razones de la debacle electoral de Donald Trump y cómo afecta esto a Colombia

La derrota en las urnas de un presidente en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos no es algo excepcional. Pero la magnitud con la que perdió Donald Trump el pasado martes fue abrumadora y, por eso, produjo un sacudón en el mundo entero. La ola azul, como se ha catalogado el triunfo de los demócratas, generó un remezón con la fuerza de un tsunami en la política norteamericana, que hizo replantear las guerras del magnate en el mundo y puso en la mira la carrera por la Casa Blanca en 2028.

Las posibilidades de que este oleaje producido este martes llegue a Colombia son altas. “Los sorprendentes resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos deberían servir de advertencia para Colombia. El clima en Washington ya ha cambiado”, advierte Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano. “Vamos a ver mucha más fiscalización en materia de derechos humanos y de políticas de drogas. Colombia va a ser un país observado”, asegura Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de Wola.

Estas elecciones significan un voto de rechazo muy grande a lo que ha sido este segundo periodo de Donald Trump en el poder. Foto: AP Photo/Alex Brandon

El Capitolio de Estados Unidos, en Washington D. C., sede del Congreso estadounidense. Foto: AP Photo/J. Scott Applewhite

Para entender la magnitud del remezón, hay que ponerle números a esa victoria azul. Antes de las elecciones, en la Cámara de Representantes había casi una armonía simétrica entre ambas fuerzas políticas. Los demócratas tenían 214 escaños y los republicanos 218, que es el número con el cual se lograba el control. Con los resultados del martes, los demócratas subieron a 253 y los republicanos cayeron a 157. Y esa distancia podría crecer.

En el Senado, los demócratas lograron 54 escaños y los republicanos quedaron con 44. La situación era inversa: el partido del presidente tenía 53 escaños, mientras que el bloque demócrata sumaba 47 asientos en total. El control se logra con más de 50.

El exembajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, explica que el partido del presidente suele perder escaños en las elecciones de mitad de mandato, pero que esta ocasión fue histórica. De hecho, es la mayor victoria de cualquiera de los dos partidos en medio siglo. Se calcula que los demócratas ganaron 52 de los 234 distritos en los que Trump había triunfado en las presidenciales.

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Los titulares de los medios al otro día de las elecciones dimensionan la magnitud de lo sucedido. “Un triunfo aplastante de los demócratas. Un rechazo tajante a Donald Trump”, concluyó The Economist.

“Una histórica ola azul”, tituló The Washington Post. “Los demócratas aplastan al Partido Republicano”, dijo The New York Times. “Duro golpe a Trump”, agregó CNN.

Un ramillete de razones explican la debacle que vivió el presidente norteamericano, pero a grandes rasgos se podría decir que fueron cuatro los elementos determinantes. El primero es la economía. Trump llegó al poder con su bandera de “Make America Great Again”, que para los ciudadanos significa la promesa de más dinero en el bolsillo, ilusión que no se ha concretado del todo.

La promesa de Trump, de más dinero en el bolsillo, no se ha concretado del todo. Y fue una de las razones de la derrota. Foto: AP Photo/Ellen Schmidt

“Los estadounidenses promedio consideraban que su situación económica, que Trump había prometido mejorar, no había prosperado, sino que había empeorado. La gente está frustrada por el alto costo de vida, el precio de la gasolina y el de los alimentos”, le dijo Brian Nichols, ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental a SEMANA. Las cifras económicas de Trump no son desastrosas, pero sí son peores que cuando recibió el poder. La inflación está en 3,7 por ciento en los últimos 12 meses y estaba en 3 por ciento cuando llegó a la Casa Blanca.

Las políticas con las que el magnate ha manejado la economía no han sido técnicas y hay dos explicaciones que le atañen exclusivamente a él relacionadas con ese aumento del costo de vida. La primera es el uso punitivo que ha hecho de los aranceles con otros países, que ha generado que a su vez le impongan tarifas más altas a Estados Unidos.

La segunda es la guerra con Irán. El mismo Trump, ante la pregunta de si esa era la causa de la debacle en las urnas, dijo: “Es en gran parte cierto porque hizo subir un poco los precios del combustible”. El vicepresidente J. D. Vance agregó: “La razón por la que perdimos es la guerra”.

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La política exterior es otro de los grandes factores que pesaron en su contra. “Este conflicto con Irán, por ejemplo, es completamente contrario a lo que él prometió: en campaña dijo que nunca íbamos a entrar en guerras estúpidas en Oriente Medio, ¿y dónde estamos? En una guerra estúpida en Oriente Medio”, puntualizó Whitaker.

“Al menos en el tiempo que llevo viviendo, nunca había visto a un presidente iniciar una guerra de esa manera, sin hablar primero con los estadounidenses ni explicar sus razones. Inmediatamente después de que lo hizo, los precios de todo subieron todavía más. La gente está muy frustrada por eso”, explicó Nichols. Diferentes encuestas mostraron que dicha confrontación era demasiado impopular entre los ciudadanos.

El tema migratorio, que es otra de sus banderas, también se le devolvió. “Estas políticas han afectado de una manera muy profunda a las comunidades. Han roto comunidades enteras. Se han caracterizado por utilizar la fuerza de manera desproporcionada, ilegal e incluso letal”, asegura la presidenta de Wola. “Creo que esto también terminó pasándoles factura a muchísimos candidatos republicanos en estados donde hay una población hispana que vota y que ejerció su derecho para enviar un mensaje… Muchos pensaban que simplemente se cerraría la frontera y se deportaría a los delincuentes. Pero no se trata solamente de delincuentes: se está persiguiendo a todo el mundo”, agrega Nichols.

Los demócratas alcanzaron la mayoría en la Cámara de Representantes de EE. UU. tras las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026. Foto: AFP

En cuarto lugar, está claro que los candidatos de Trump no pegaron, pero también que estas elecciones, aunque él no lo reconozca, eran un referendo a su gestión. El primer mandatario invitaba a votar como si él estuviera en la contienda y, al perder, dijo lo contrario: “Yo no estaba en la papeleta y, si hubiese estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE!”.

El exembajador ante los Estados Unidos, Juan Carlos Esguerra, asegura que la derrota se debe “a una insatisfacción absoluta con el Gobierno Trump y con el papel que los Estados Unidos ha desempeñado. Me parece que los norteamericanos lo que dijeron es que se arrepintieron rotundamente de haber votado por Trump”.

Whitaker agrega que los republicanos eligieron personajes cuestionados, algunos incluso con procesos abiertos, contrario a los demócratas, que lograron elegir figuras con grandes simbolismos. Muchos dicen que esta es una elección en que ganaron las primeras veces. Y son esos giros los que han generado la sorpresa alrededor de los resultados. Por ejemplo, fueron elegidos como senadores el primer musulmán, el primer hombre abiertamente homosexual y la primera mujer indígena, con Abdul El-Sayed, Chris Pappas y Peggy Flanagan, respectivamente. Así mismo, es la primera vez que dos latinos, Xavier Becerra y Gina Hinojosa, llegan a una gobernación (California y Texas).

Xavier Becerra, primer gobernador latino de California. Foto: AP Photo/Noah Berger

En este último estado, el revolcón fue total. También ganó James Talarico, el primer demócrata en alcanzar un lugar en el Senado desde 1988, al derrotar al polémico exfiscal Ken Paxton. Una frase suya fue muy diciente de la contienda que se vivía allí: “En esta carrera, nos enfrentamos a nuestros propios Goliat: el hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso del mundo y todo el establishment de Washington”. Texas era uno de los bastiones más poderosos de Donald Trump, que ganó allí la presidencia por un amplio margen.

En Georgia, Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, fue elegida como la primera mujer negra gobernadora en los Estados Unidos. Por dos décadas, los republicanos habían tenido el control del Estado.

Lo que viene

En Estados Unidos hay una expresión para describir lo que le pasa a Donald Trump desde el pasado martes: “Lame duck (pato cojo)”. Se refiere a un presidente al que le disminuyen sus poderes.

Un editorial del diario The New York Times había advertido el escenario en el que quedaba Trump si perdía de esta forma. “Sus ambiciones legislativas se verían frustradas; no podría aprobar más recortes de impuestos que agravan la deuda nacional”, decía el texto en el que explicaban que, por el contrario, los demócratas en la Cámara podrían devolver los fondos al Medicaid, las escuelas, la investigación científica y la prevención de enfermedades. En el Senado, las mayorías son fundamentales para confirmar los nominados a altos cargos y para las elecciones a la Corte Suprema, lo cual seguramente pondrá un tatequieto a los polémicos nombramientos del presidente.

Keisha Lance Bottoms, primera mujer negra en ser gobernadora de Georgia Foto: AP Photo/Brynn Anderson

Gina Hinojosa, primera gobernadora latina de Texas. Foto: AP Photo/Eric Gay

El escenario también abre la puerta a un nuevo proceso de impeachment. Aunque una eventual destitución necesitaría una mayoría de dos tercios en el Senado para prosperar, algo mucho más difícil de conseguir, los demócratas podrían impulsar un juicio político desde la Cámara de Representantes. “Contraten abogados”, dijo el nuevo presidente demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Robert Garcia.

Horas después de la derrota, Trump publicó un mensaje con una gorra roja que decía “veto”, recordando que él tiene la potestad de bloquear iniciativas. Pero a su vez, también ha dejado saber que negociará si es necesario.

Los republicanos no se han echado a la pena. “Seguimos con el presidente en ejercicio; confiamos en el sentido común de los demócratas y en que haya consensos para seguir gobernando. Pero los demócratas no ganaron la presidencia de los Estados Unidos ni la Casa Blanca ni nada de esto: simplemente obtuvieron mayorías en el Congreso”, dice a SEMANA Jaime Flórez, director de Comunicaciones Hispanas del Comité Nacional Republicano.

Chris Pappas, primer senador abiertamente gay. Foto: AP Photo/Reba Saldanha

James Talarico, primer democráta en Texas en 30 años. Foto: AP Photo/Eric Gay

Pero, además, la derrota abre otro campo de batalla: la carrera por la Casa Blanca de 2028. J. D. Vance y Marco Rubio, quienes hasta ahora aparecían como los principales herederos políticos del trumpismo, tendrán que enfrentar las consecuencias de este escenario adverso. Los demócratas, por su parte, tampoco tienen todo resuelto. La victoria les entrega poder y una oportunidad única para construir confianza de cara a 2028. Las encuestas y los mercados ya empiezan a ver con mejores ojos las candidaturas del senador por Georgia, Jon Ossoff, la senadora Alexandria Ocasio-Cortez o incluso la exvicepresidenta Kamala Harris.

¿Y Colombia?

Si el tsunami azul sacudió Washington, sus réplicas podrían sentirse con cierta intensidad en Bogotá. Colombia tiene una relación histórica con Estados Unidos, pero durante los últimos meses el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha apostado buena parte de su estrategia diplomática a mantener una estrecha cercanía con la Administración Trump.

Eso no es necesariamente malo. “La diplomacia presidencial es insustituible”, recordó el expresidente Iván Duque. Por su lado, Michael Shifter considera que hay que tomar atenta nota al mensaje: “El Congreso no puede cambiar la política exterior estadounidense, pero sí tiene el poder de controlar el presupuesto, lo cual es relevante para Colombia dada la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico entre ambos países”. Las partidas serán el pulso más duro. Whitaker asegura que, por ejemplo, hoy podría ser más difícil que Estados Unidos entregue el paquete de asistencia de 1.000 millones de dólares que prometió Marco Rubio en su visita a Barranquilla.

Noche de pesadilla para Trump: republicanos perdieron el control del Senado y la Cámara en elecciones de medio término

“Cambiaron las cosas y esto se va a poner más difícil. Los demócratas tienen una visión distinta. En política interna es muy poco lo que podrá hacer Trump. Solo le queda la parte intencional. Se va a acercar mucho más a Colombia”, advierte el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Brian Nichols coincide en que el nuevo escenario representa un riesgo para la diplomacia colombiana, que tendrá que manejar “un equilibrio delicado, porque Trump podría reaccionar negativamente si considera que lo están dejando de lado en la relación”.

El exembajador Whitaker, sin embargo, es muy positivo. “La diplomacia colombiana está muy bien posicionada en Estados Unidos. La flamante embajadora María Consuelo Araújo es de mucha calidad. Obviamente, es una tarea difícil, pero ella tiene a su favor el beneplácito histórico de los estadounidenses, sus habilidades personales y la tradición de la diplomacia colombiana, que es muy respetada aquí en Washington”. Nichols también le tiene mucha fe al trabajo que pueda hacer la excanciller. “La embajadora Araújo puede normalizar la relación bipartidista que había históricamente entre Colombia y Estados Unidos”.

Los demócratas lograron conquistar lugares dominados por décadas por los republicanos. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Colombia deberá apostarle a ganar algo o al menos no perder tanto en esa maraña en la que están los republicanos. Quizás quien mejor describió la situación que vive hoy Trump fue la revista The Economist en su última portada. “Los surfistas lo llaman la lavadora. Cuando una ola gigante te tira de la tabla y te sumerge bajo el agua, pierdes la noción de dónde estás. Eso fue lo que les ocurrió a Donald Trump y a su partido el 3 de noviembre”, dice la revista, que compara este momento con el Watergate, como una de las crisis más grandes que el país del águila ha vivido en su historia.

Colombia deberá apostarle a ganar algo o al menos no perder tanto en esa maraña en la que están los republicanos. Quizás quien mejor describió la situación que vive hoy Trump fue la revista The Economist en su última portada. “Los surfistas lo llaman la lavadora. Cuando una ola gigante te tira de la tabla y te sumerge bajo el agua, pierdes la noción de dónde estás. Eso fue lo que les ocurrió a Donald Trump y a su partido el 3 de noviembre”, dice la revista, que compara este momento con el Watergate, como una de las crisis más grandes que el país del águila ha vivido en su historia.