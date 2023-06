Las extrañas luces brillantes que se registraron en el cielo de España

A través de las redes sociales se viralizó un video en que se logran ver iluminaciones irregulares en Pamplona, España. Poco tiempo después se informó que en tierras francesas también se había observado el raro fenómeno bajo el cielo nocturno, lo que aumentó la curiosidad de los internautas.

Tiempo después se conoció que todo se debió a una prueba de misil que se estaba realizando en Francia. - Foto: Getty Images

Lo curioso de las imágenes difundidas es que, las luces brillantes son totalmente irregulares, no parecen estar siguiendo algún patrón, por lo que muchos alegaron que en el cielo habían salido “garabatos” o la “firma de un médico”. Además, se presentaron en una pequeña porción del firmamento y solo eran blanca, no tenían otro rasgo particular.

“Much@s me estáis escribiendo sobre una curiosa nube que ha aparecido en el cielo hoy al anochecer. No solo se ha visto sobre #Pamplona (en la imagen sobre el Museo de Navarra), @MeteoZGZ también la ha observado en Tolouse. Tengo mis dudas sobre que puede ser. Se agradece más info”, escribió en redes sociales el meteorólogo Arnaitz Fernández, afirmando que no lograba detectar a qué se debían las extrañas luces.

Sin embargo, tiempo después se conoció que todo se debió a una prueba de misil que se estaba realizando en Francia, misma que ya se había programado para desarrollarse entre el 26 al 30 de junio, por lo que las “luces” eran en realidad el rastro que había dejado el equipo armamentístico del país vecino.

“Parece que la nube se trata de la estela de un “misil” hipersónico de prueba francés”, sentenció Fernández.

La reacción de una chimpancé tras mirar al cielo por primera vez

Una chimpancé se convirtió en el motivo de alegría de muchos usuarios, pues quedó grabada justo en el momento en el que pudo apreciar el cielo por primera vez.

La razón por la que este primate no había visto la luz del sol fue debido a que pertenecía a un proyecto de un Laboratorio de Medicina Experimental y Cirugía en Primates de Nueva York, que ya está cerrado, según medios locales.

De acuerdo con defensores del Proyecto R&R animal, “a los chimpancés como Vanilla se les negó el acceso al aire libre y se les mantuvo en pequeñas jaulas”. Imagen de referencia. - Foto: AP

El nombre de la chimpancé es Vanilla y tuvo que esperar 29 años para poder apreciar la majestuosidad del cielo. Después de que el animal fue rescatado, arribó a un refugio de California llamado Wildlife Waystation; allí le cambió la vida.

De acuerdo con defensores del Proyecto R&R animal, “a los chimpancés como Vanilla se les negó el acceso al aire libre y se les mantuvo en pequeñas jaulas”. En efecto, al no haber tenido contacto con el exterior, el primate debió pasar por un proceso de adaptación con el entorno.

Luego de dos años de tratamiento y cuidado oportuno, la chimpancé llegó al santuario Save the Chimps en Florida (Estados Unidos), donde se convirtió en una amiga más de los 226 primates que habitan este lugar.

Así las cosas, la manera como Vanilla apreció el cielo llenó de felicidad a más de un cibernauta. Primero, en el corto fragmento, es posible observar que el primate recibió un abrazo de Dwight, el macho alfa del grupo de chimpancés en el santuario donde ahora vive.

La razón por la que este primate no había visto la luz del sol fue debido a que pertenecía a un proyecto de un Laboratorio de Medicina Experimental y Cirugía en Primates de Nueva York, que ya está cerrado, según medios locales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Enseguida, sucedió la magia: la cara de asombro tras ver el cielo de la chimpancé quedó inmortalizada en un fragmento que ya le dio la vuelta al mundo. Ahora, la chimpancé puede gozar de una vida llena de amor, con comida y rodeada del medio ambiente.

Debido a la influencia que tuvo el video, los comentarios por parte de los internautas se hicieron visibles. Varios de los seguidores de las tendencias digitales escribieron en redes sociales:

“Qué bello momento, así como qué triste que le quitaran parte de su vida encerrada en ese laboratorio”; “Hasta parece que dice wow”; “Esto muestra la humanidad del animal y la bestialidad de ser humano”; “Es increíble como los animales pueden ser más agradecidos que el ser humano”; “Un buen amigo y líder”; “Es increíble como lo reciben”, se lee en las plataformas de interacción social.