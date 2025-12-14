Los presidentes de Argentina, Bolivia y Paraguay felicitaron al candidato José Antonio Kast por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que ha tenido lugar este domingo en Chile, en la que ha conseguido imponerse con cerca del 60 por ciento de los votos a la candidata de izquierda, Jeannette Jara.

El mandatario argentino, Javier Milei, ha celebrado el “aplastante triunfo de (su) amigo” con una publicación en su cuenta de la red social X, en la que ha manifestado su “enorme alegría” por los resultados electorales en el país vecino.

LA LIBERTAD AVANZA



Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que… — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, dijo en la misma plataforma.

El presidente Milei también publicó un mapa del continente remarcando los distintos gobiernos en un territorio en el que “la izquierda retrocede (y) la libertad avanza”, aseveró.

Desde Bolivia, el presidente Rodrigo Paz ha felicitado a Kast por su “gran triunfo en Chile” y ha subrayado que se trata de “una victoria de los valores que compartimos”.

“Este resultado es un claro mensaje de la ciudadanía en defensa de la familia, la seguridad ciudadana y la economía libre, y una gran oportunidad para fortalecer nuestros lazos de amistad entre Bolivia y Chile”, ha agregado en un escueto mensaje en redes sociales.

Felicito a @joseantoniokast por este gran triunfo en Chile. Cuando los pueblos se expresan con claridad, gana el sentido común y ganan los valores que nos sostienen.

Este resultado es un mensaje firme de la ciudadanía en defensa de la familia, de la seguridad ciudadana y de la… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) December 15, 2025

Por su parte, el jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, ha manifestado sus “sinceras felicitaciones” en primer lugar a los chilenos por una jornada electoral que ha calificado de “ejemplar”, y al “apreciado” Kast por su victoria en los comicios.

“Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países”, dijo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó también al presidente electo de Chile, cuya victoria el domingo sumó un aliado más de derecha que se alinea con el presidente Donald Trump en América Latina.

Bajo el liderazgo de Kast, “confiamos en que Chile avanzará en prioridades compartidas, que incluyen el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, dijo Rubio en un comunicado.

Congratulations to Chilean President-Elect @JoseAntonioKast on his victory. The United States looks forward to partnering with his administration to strengthen regional security and revitalize our trade relationship. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 14, 2025

María Elvira Salazar, la reconocida representante a la Cámara de los Estados Unidos por el partido republicano, también aprovechó para enviarle un mensaje al candidato.

“Felicidades a mi amigo José Antonio Kast por una victoria contundente. Chile dijo basta y eligió orden, libertad y seguridad“, dijo en X.

Felicidades a mi amigo José Antonio Kast por una victoria contundente.

Chile dijo basta y eligió orden, libertad y seguridad.



Comienza una nueva etapa para devolverle el país a los chilenos. pic.twitter.com/mg3WH402hF — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) December 14, 2025

El senador republicano, Bernie Moreno, de origen colombiano, también publicó unas sentidas palabras de felicitación en su cuenta de X.

“Felicitaciones a @joseantoniokast y al gran pueblo de Chile por aplastar al comunismo. Estamos listos para colaborar con los países latinoamericanos que priorizan a sus ciudadanos, rechazan la corrupción, ponen fin al narcoterrorismo, controlan la migración y adoptan un compromiso positivo con los Estados Unidos”, dijo.

Por otro lado, el presidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, felicitó también al nuevo mandatario chileno y aseguró que seguirá trabajando “para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales”.

Cumprimento @joseantoniokast por sua eleição à Presidência do Chile e o povo chileno pela sua participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado.



Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato.



Seguiremos… — Lula (@LulaOficial) December 15, 2025