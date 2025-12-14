Suscribirse

MUNDO

Líderes de gobierno y políticos en la región reaccionan al triunfo de José Antonio Kast

Varios mandatarios felicitaron al candidato chileno de derecha que se impuso en segunda vuelta.

Redacción Mundo
15 de diciembre de 2025, 12:57 a. m.
José Antonio Kast
José Antonio Kast es el presidente electo de Chile. | Foto: Getty Images

Los presidentes de Argentina, Bolivia y Paraguay felicitaron al candidato José Antonio Kast por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que ha tenido lugar este domingo en Chile, en la que ha conseguido imponerse con cerca del 60 por ciento de los votos a la candidata de izquierda, Jeannette Jara.

El mandatario argentino, Javier Milei, ha celebrado el “aplastante triunfo de (su) amigo” con una publicación en su cuenta de la red social X, en la que ha manifestado su “enorme alegría” por los resultados electorales en el país vecino.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, dijo en la misma plataforma.

El presidente Milei también publicó un mapa del continente remarcando los distintos gobiernos en un territorio en el que “la izquierda retrocede (y) la libertad avanza”, aseveró.

Contexto: ¿Quién es José Antonio Kast? El nuevo presidente de Chile promete orden y un giro histórico en el país

Desde Bolivia, el presidente Rodrigo Paz ha felicitado a Kast por su “gran triunfo en Chile” y ha subrayado que se trata de “una victoria de los valores que compartimos”.

“Este resultado es un claro mensaje de la ciudadanía en defensa de la familia, la seguridad ciudadana y la economía libre, y una gran oportunidad para fortalecer nuestros lazos de amistad entre Bolivia y Chile”, ha agregado en un escueto mensaje en redes sociales.

Por su parte, el jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, ha manifestado sus “sinceras felicitaciones” en primer lugar a los chilenos por una jornada electoral que ha calificado de “ejemplar”, y al “apreciado” Kast por su victoria en los comicios.

“Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países”, dijo.

Contexto: Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido nuevo presidente del país, tras una histórica jornada electoral

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó también al presidente electo de Chile, cuya victoria el domingo sumó un aliado más de derecha que se alinea con el presidente Donald Trump en América Latina.

Bajo el liderazgo de Kast, “confiamos en que Chile avanzará en prioridades compartidas, que incluyen el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, dijo Rubio en un comunicado.

María Elvira Salazar, la reconocida representante a la Cámara de los Estados Unidos por el partido republicano, también aprovechó para enviarle un mensaje al candidato.

“Felicidades a mi amigo José Antonio Kast por una victoria contundente. Chile dijo basta y eligió orden, libertad y seguridad“, dijo en X.

El senador republicano, Bernie Moreno, de origen colombiano, también publicó unas sentidas palabras de felicitación en su cuenta de X.

“Felicitaciones a @joseantoniokast y al gran pueblo de Chile por aplastar al comunismo. Estamos listos para colaborar con los países latinoamericanos que priorizan a sus ciudadanos, rechazan la corrupción, ponen fin al narcoterrorismo, controlan la migración y adoptan un compromiso positivo con los Estados Unidos”, dijo.

Por otro lado, el presidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, felicitó también al nuevo mandatario chileno y aseguró que seguirá trabajando “para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales”.

“Felicitaciones @joseantoniokast por su elección a la Presidencia de Chile y al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral democrático, transparente y ordenado”, dijo.

