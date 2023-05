LinkedIn, en problemas: la red social hace despidos masivos y cierra en China, ¿qué pasó?

Desde Facebook hasta Microsoft. La grandes empresas de tecnología se están viendo afectadas por una crisis económica mundial que está tocando todos los sectores. Esta vez el turno fue para LinkedIn.

La red social orientada a profesionales LinkedIn, propiedad de Microsoft, informó que llevará a cabo un ajuste de plantilla que supondrá el despido de 716 profesionales, además de anunciar el cierre en agosto de InCareer, su aplicación para China.

En un correo electrónico remitido a los empleados, el consejero delegado de LinkedIn, Ryan Roslansky, explicó que la empresa está observando cambios en el comportamiento de los clientes y un crecimiento de ingresos más lento.

La crisis económica está tocando fuertemente a la industria digital - Foto: Getty Images / Nur Photo

¿Qué está pasando en LinekdIn?

La empresa pretende buscar un nuevo enfoque en su organización comercial global. En esta nueva fase busca una mayor agilidad y crecimiento de cara al ejercicio fiscal 2024.

De este modo, LinkedIn eliminará capas de su organización, reduciendo los roles de gestión y ampliando las responsabilidades para tomar decisiones más rápidamente, mientras que invertirá en oportunidades de crecimiento rentable y en asegurarse de tener los roles correctos para el trabajo requerido.

Esto implica tanto la reducción de roles como la apertura de más de 250 nuevos puestos en segmentos específicos, nuevos negocios y equipos de administración de cuentas a partir del 15 de mayo.

Por otro lado, la empresa anunció que centrará su estrategia en China, en ayudar a las empresas que operan en el gigante asiático para contratar, comercializar y capacitarse en el extranjero, lo que implicará mantener los negocios de Talento, Marketing y Aprendizaje, mientras se elimina gradualmente InCareer, la aplicación de empleo local que opera en ese país, para el 9 de agosto de 2023.

LinkedIn eliminará capas de su organización, reduciendo los roles de gestión y ampliando las responsabilidades para tomar decisiones más rápidamente - Foto: Getty Images / Nur Photo

“Aunque InCareer tuvo cierto éxito el año pasado gracias a nuestro sólido equipo con sede en China, también se encontró con una competencia feroz y un clima macroeconómico desafiante”, reconoció Roslansky.

LinkedIn ya había retirado en 2021 la versión local de su portal para China ante “un entorno operativo significativamente más desafiante y mayores requisitos de cumplimiento”, lanzando entonces su aplicación de empleo independiente.

El pasado mes de abril la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, comenzó despidió más empleados con funciones técnicas.

Así lo confirmó un portavoz de la compañía a CNBC, quien dijo que los despidos corresponden a áreas técnicas como experiencia de usuario, ingeniería de software, programación gráfica y otras funciones.

Al tiempo que se producía la noticia, varios de los empleados afectados dieron a conocer la situación a través de LinkedIn.

“Me he despertado esta mañana con la desafortunada noticia de que hoy he sido uno de los muchos despedidos de Meta”, escribió en esa red un director de programas de negocio de Facebook.

Se conoció que la empresa publicó un memorando interno en un portal de mensajes para empleados de Meta, en el que se dio a conocer que los despidos comenzarían este miércoles, como efectivamente sucedió. - Foto: Getty Images

Se conoció que la empresa publicó un memorando interno en un portal de mensajes para empleados de Meta, en el que se dio a conocer que los despidos comenzarían este miércoles, como efectivamente sucedió.

La decisión cobija a equipos técnicos, que trabajan en Facebook, Instagram, Reality Labs y WhatsApp.

