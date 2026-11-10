Llegó a Colombia Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos

Uno de los generales más importantes del ejército de Estados Unidos llegó a Bogotá en las últimas horas de este martes 10 de noviembre.

El general se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Mora y el general Erick Rodríguez.

La visita se da en el marco de los ejercicios militares que se están llevando a cabo en la base de Tolemaida.

La cuenta oficial del Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, Mayor General Erik Rodríguez Aparicio, publicó un mensaje y las fotos de la llegada del general Caine.

COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS FORTALECEN SU COOPERACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA SEGURIDAD DEL HEMISFERIO 🇨🇴🇺🇸 Recibimos en Colombia al general Dan Caine, Presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, en un encuentro que reafirma la solidez de nuestra cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio. En el marco del A3C – Escudo de las Américas, fortalecemos la cooperación estratégica, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, consolidando esfuerzos conjuntos, coordinados y articulados para anticipar, enfrentar y neutralizar las amenazas comunes. La cooperación entre aliados es fundamental para fortalecer nuestras capacidades de defensa y contribuir a un hemisferio más seguro y estable. Dios da la victoria a los valientes. #UniónIntegridadVictoria — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) November 10, 2026

“Recibimos en Colombia al general Dan Caine, Presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, en un encuentro que reafirma la solidez de nuestra cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio”, dice el mensaje.

“En el marco del A3C – Escudo de las Américas, fortalecemos la cooperación estratégica, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, consolidando esfuerzos conjuntos, coordinados y articulados para anticipar, enfrentar y neutralizar las amenazas comunes”, dice el texto publicado por el Mayor General.

“La cooperación entre aliados es fundamental para fortalecer nuestras capacidades de defensa y contribuir a un hemisferio más seguro y estable”, dijo.

Dan Caine visita a tropas en el Caribe Foto: X/@USinTT

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