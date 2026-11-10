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Llegó a Colombia Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos

La visita se da en el marco de los ejercicios militares que se están llevando a cabo en la base de Tolemaida.

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Redacción Mundo
10 de noviembre de 2026 a las 11:29 a. m.
El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, analiza los detalles de la misión de un ataque contra Irán durante una conferencia de prensa en el Pentágono el 22 de junio de 2025, en Arlington, Virginia.
El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, analiza los detalles de la misión de un ataque contra Irán durante una conferencia de prensa en el Pentágono el 22 de junio de 2025, en Arlington, Virginia. Foto: Getty Images

Uno de los generales más importantes del ejército de Estados Unidos llegó a Bogotá en las últimas horas de este martes 10 de noviembre.

El general se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Mora y el general Erick Rodríguez.

La visita se da en el marco de los ejercicios militares que se están llevando a cabo en la base de Tolemaida.

La cuenta oficial del Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, Mayor General Erik Rodríguez Aparicio, publicó un mensaje y las fotos de la llegada del general Caine.

“Recibimos en Colombia al general Dan Caine, Presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, en un encuentro que reafirma la solidez de nuestra cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio”, dice el mensaje.

“En el marco del A3C – Escudo de las Américas, fortalecemos la cooperación estratégica, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, consolidando esfuerzos conjuntos, coordinados y articulados para anticipar, enfrentar y neutralizar las amenazas comunes”, dice el texto publicado por el Mayor General.

“La cooperación entre aliados es fundamental para fortalecer nuestras capacidades de defensa y contribuir a un hemisferio más seguro y estable”, dijo.

Dan Caine visita a tropas en el Caribe
Dan Caine visita a tropas en el Caribe Foto: X/@USinTT

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