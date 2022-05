“Lo hemos intentado todo, pero no puedo continuar”: la triste despedida de la presentadora Deborah James

El cáncer es la principal causa de muertes en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“En 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, una de cada seis personas falleció por esta patología”, así lo detalla la entidad en su página web. Sin embargo, estudios revelan que asimilarla es complejo.

Ejemplo de esto es la historia de Deborah James, una presentadora de podcast de Reino Unido que, por medio de un sentido texto, se “despidió” de sus seguidores asegurando que ya no puede soportar las inclemencias del cáncer de intestino, que le aquejan desde hace seis años. De acuerdo con la mujer, esta enfermedad la ha disminuido mental y físicamente en los últimos meses, impidiendo que pueda desarrollar óptimamente sus tareas diarias.

“El mensaje que nunca quise escribir”, fue como la mujer inicio su relato en Instagram.

La presentadora de Me and the Big C, un programa sobre temas de cáncer que se transmite en el canal de la BBC You, aseguró que ya se siente agotada de luchar contra la enfermedad, aunque agradece el amor de su familia en estos momentos de incertidumbre y dolor.

“Lo hemos intentado todo, pero mi cuerpo simplemente no está jugando a la pelota. Mi atención activa se detuvo y ahora me trasladaron a cuidados paliativos en el hogar, con mi increíble familia a mí alrededor, el enfoque es asegurarme de que no tenga dolor y pasar tiempo con ellos”, añadió.

Asimismo, explicó que los últimos seis meses han sido los más “desgarradores” de todos, haciéndola, incluso, sentirse derrotada.

“Nadie sabe cuánto tiempo me queda, pero no puedo caminar, duermo la mayor parte del día. Sé que no hemos dejado piedra sin remover. Pero incluso con todos los medicamentos innovadores contra el cáncer en el mundo o con algún nuevo avance mágico, mi cuerpo simplemente no puede continuar”, expresó.

Para ella, lo más difícil de escribir este texto es, precisamente, ver como su “esperanza rebelde” empieza a ser más “obediente” a la realidad, y lo que antes era simplemente una horrible pesadilla (como pensar en una última Navidad, no poder cumplir 40 años o no ver a sus hijos crecer), podría cumplirse.

“Creo que ha sido la esperanza rebelde en mí. ¡Pero reflexiono que nadie puede decir que los últimos 6 meses han sido exactamente amables! Es desgarrador estar pasando por esto, pero estoy rodeada de tanto amor que, si hay algo que pueda ayudarme, espero que así sea”, agregó.

No obstante, para la mujer, la desesperanza tiene que convertirse en ilusión, por lo que, aunque para ella es casi un hecho que su muerte se encuentra cerca, lo mejor es ver la vida con nuevos ojos, tratando de disfrutar el tiempo de lucidez y movimiento que aún le queda.

“En este momento para mí se trata de tomar un día a la vez, paso a paso y estar agradecido por otro amanecer. Toda mi familia está a mi alrededor y bailaremos juntos, tomando el sol y riendo (¡lloraré!) ¡En cada momento posible! Todos ustedes son increíbles, gracias por jugar su papel en mi viaje. Sin arrepentimientos. Disfruta la vida. Deborah”, es el mensaje de la mujer en Instagram.

Cabe recordar que en honor a ella se creará un fondo llamado Bowelbabe, que es el mismo nombre de su cuenta de Instagram, en el que las personas podrán donar tiempo y dinero para contribuir a la investigación médica contra casos específicos de cáncer.