Lo que puede costar el divorcio de Andy Byron el exCeo de Astronomer “pillado” en la kiss cam del concierto de Cold Play

La compañía comunicó su salida de la empresa así: “Se espera que nuestros líderes fijen estándares de conducta y responsabilidad, y recientemente, esos estándares no se han cumplido”.

Y en su casa las cosas por supuesto no están mejor. Tras las vergonzosas imágenes, Megan Kerrigan Byron, eliminó su nombre de casada, “Byron”, de su página de Facebook y luego, borró la cuenta por completo.

Toda la situación ha puesto a muchos a hacer las cuentas del inminente divorcio que podría venir. El diario británico, The Daily Mail, sacó una cuenta sencilla inicial.

Ante la situación, la abogada Nicole Brenecki, consultada por The New York Post, señaló que a pesar del escándalo “en una empresa real, no se puede simplemente despedir a alguien porque los titulares sean desagradables”.