Lo último: el soplón de Uber cuenta las razones de su filtración, ¿por qué lo hizo?

“Ya entonces me di cuenta de que se trataba de una empresa deshonesta”, es parte de lo que reveló Mark MacGann acerca de las filtraciones de archivos de la empresa de transporte Uber que publicó The Guardian y el Washington Post y que muestra la capacidad de poder que tenía la compañía en gobiernos de Europa y África, teniendo relación directa con altos funcionarios estatales.

Por varios años, MacGann fue empleado de Uber y cuenta que era parte del equipo que negociaba y mantenía contacto estrecho con muchos gobiernos del mundo para que estos permitieran la flexibilización de las normas para poder implementar la aplicación en sus países de manera ilegal, según cuentan los documentos.

Después de ser desvelado el escándalo, el soplón contó a The Guardian sus motivos para poner en evidencia las prácticas de Uber alrededor del mundo, concluyendo que la empresa incumplió a sabiendas las leyes en docenas de países y engañó a las personas sobre los beneficios para los conductores del modelo de economía de trabajo de la compañía, algo en lo que él considera que contribuyó.

“Yo era el que hablaba con los gobiernos, yo era el que impulsaba esto con los medios, yo era el que le decía a la gente que deberían cambiar las reglas porque los conductores se iban a beneficiar y la gente iba a tener muchas oportunidades económicas”, contó en la entrevista con el medio británico.

La aplicación vuelve a estar en el ojo del huracán por cuenta de las últimas filtraciones. - Foto: Cortesía Uber

Así mismo, resalta que cuando se dio cuenta de que la realidad no era así y que le habían vendido una mentira a la gente, no pudo soportar la culpa de haber afectado a la población del común. “¿Cómo puedes tener la conciencia tranquila si no te pones de pie y reconoces tu contribución a cómo se trata a las personas hoy en día?”, declaró.

Dentro de las labores que tuvo MacGann entre 2014 y 2016 estuvo supervisar los intentos de Uber de persuadir a los gobiernos para que cambiaran las regulaciones de taxis y crearan un entorno empresarial más favorable en más de 40 países.

“Debería haber mostrado más sentido común y esforzado más para detener la locura. Es mi deber ahora hablar y ayudar a los gobiernos y parlamentarios a corregir algunos errores fundamentales. Moralmente, no tuve elección en el asunto”, contó.

De igual manera, dijo que la manera en que Uber penetró las esferas gubernamentales en Reino Unido, Francia y Rusia fue “embriagadora”, pero también fue antidemocrática y profundamente injusta con los ciudadanos de dichos países, además de destacar que todo el proceso del lobby político se logró con mucha facilidad.

Por su parte, la empresa de transportes lanzó un comunicado en el cual dicen que toda la compañía tuvo un cambio abrupto desde 2017 cuando su director ejecutivo fue reemplazado, por lo que todas las prácticas anteriores denunciadas por MacGann habrían quedado atrás. Sin embargo, dijeron que no existía ninguna excusa para los actos cometidos durante dichos años.

Los documentos incluyen intercambios de mensajes de texto y correos electrónico entre ejecutivos, uno de ellos su cofundador y antiguo presidente Travis Kalanick, quien tuvo que renunciar en 2017 por acusaciones de prácticas brutales de gerencia y múltiples episodios de acoso sexual y psicológico dentro de la compañía.

“La violencia garantiza el éxito”, le escribió Kalanick a otro de los líderes de la empresa a medida que impulsaba una contraprotesta en medio de las manifestaciones de París en 2016 contra la llegada de Uber al mercado.

La veloz expansión de Uber se soportó en los subsidios a conductores y en descuentos en tarifas que hicieron mella en el gremio de los taxis, y “a menudo sin procurar licencias para operar como un taxi o servicio de limusina”, informó The Washington Post, uno de los medios que participó en la investigación.

Conductores de Uber de toda Europa enfrentaron violentas represalias de los taxistas que los veían como una amenaza a su medio de vida. La investigación halló que “en algunas instancias, cuando los conductores eran atacados, los ejecutivos de Uber reaccionaban rápido para capitalizar” la búsqueda de respaldo regulatorio y de la opinión pública, dice el Post.

*Con información de AFP.